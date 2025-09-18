ARA A PORTADA

Sant Cugat del Vallès

Un cotxe cau per un pont de quatre metres a Sant Cugat

El conductor ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa

Publicat el 18 de setembre de 2025 a les 15:28

Espectacular accident de trànsit aquest dijous al migdia a Sant Cugat. Un cotxe s'ha precipitat per un pont d'uns quatre metres d’altura, quedant destrossat a l'asfalt a conseqüència de la caiguda. Els fets han passat cap a dos quarts d'una al carrer de Caldés i Arús, a la rotonda que connecta amb l'avinguda de les Roquetes per la part alta.

Segons han informat fonts del SEM, el conductor ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa després del succés. Fins a tres ambulàncies han anat al lloc, a més de diverses dotacions dels Bombers, que han treballat per rescatar l'home.

Afortunadament, el vehicle no ha impactat en cap altre usuari de la via pública i no s'han hagut de lamentar danys greus, més enllà dels ocasionats en el vehicle. L'escena ha estat compartida per diferents perfils a les xarxes socials. 

 

