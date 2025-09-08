Cent anys de l'arribada del tren a la Floresta

L’estació de la Floresta dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha commemorat el centenari de la seva inauguració (9 d’agost de 1925) amb una exposició i un llibret que fan un recorregut històric des dels seus orígens fins a l’actualitat.
El president d’FGC, Carles Ruiz Novella, i l’alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, van inaugurar diumenge passat la mostra, que es podrà visitar fins al 26 de setembre, de dilluns a divendres, de 16 h a 21.30 h, al Casino de La Floresta. La comitiva va arribar a l’estació de La Floresta a bord del Tren Granota de Ferrocarrils. L’emblemàtic vehicle, que forma part del patrimoni preservat d’FGC, va tornar a circular el maig del 2023, 27 anys després que fes el seu últim viatge.
En la seva intervenció, Ruiz va destacar la importància del ferrocarril “perquè avui, com fa 100 anys, és un element vertebrador del territori en connectar municipis, persones i històries, i una peça clau en el desenvolupament de Catalunya i dels pobles i ciutats on és present”. Per la seva banda, Vallès va assegurar que “el centenari de l’estació de La Floresta, amb un barri que va néixer i créixer al seu voltant, ens recorda que el ferrocarril és clau per a la mobilitat sostenible i la qualitat de vida a Sant Cugat. Per això és imprescindible reforçar la col·laboració amb Ferrocarrils i avançar en el desdoblament del tram Sant Cugat-Barcelona per fer front al gran increment d’usuaris de la línia del Vallès”.
Una estació centenària
Amb l’arribada del tren a Les Planes (1916) i Sant Cugat (1917), la zona que avui ocupa el barri de La Floresta es va convertir en el lloc natural proper a Barcelona on fundar una colònia d’estiueig. Per fer realitat el projecte d’urbanització calia aconseguir que el tren elèctric fes parada a la zona.
Les reclamacions formals de l’Associació de Propietaris i Veïns de La Floresta Pearson (APVF) davant la Companyia de Ferrocarrils van començar des del moment que el tren va arribar a Les Planes i a Sant Cugat. El gener de 1920, l’associació va aconseguir la conformitat de la companyia per construir el baixador.
El 9 d’agost de 1925 es va obrir al públic el baixador de La Floresta Pearson fent-se realitat així l’objectiu prioritari des de la fundació de la colònia. L’obertura al públic va suposar l’arribada de molta més gent interessada a invertir a La Floresta. L’afluència de passatgers va augmentar significativament i l’any 1929 ja s’hi aturaven els trens direcció Sabadell, a més dels de Terrassa, fet que va suposar una ampliació dels horaris dels trens.
L’any 1956, l’antic baixador de La Floresta Pearson es va transformar en l’estació de La Floresta després d’una reforma d’ampliació. Amb el naixement, l’any 1996, de l’anomenat “Metro del Vallès” es va produir una important millora del servei de Ferrocarrils amb l’augment de la freqüència del pas dels trens a tota la línia Barcelona-Vallès.