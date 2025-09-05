Revelen els motius de la caiguda sobtada de la branca díscola del Pi d'en Xandri

La caiguda sobtada de la branca díscola del Pi d'en Xandri hauria estat provocada per diversos factors, segons els arboricultors que en els últims dies han estat treballant en el terreny. La cap de Parcs i Jardins de Sant Cugat del Vallès, Joana Astals, apunta que la mateixa estructura horitzontal de la branca ja generava un estrès mecànic a l'arbre, que s'hauria vist agreujat per l'estrès hídric dels darrers mesos.
Més aigua ha significat una reducció de la flexibilitat de la fusta i també un creixement de fulles que ha acumulat més pes en un punt especialment delicat. A més, també s'ha observat una petita podridura incipient a la mateixa branca que l'ha acabat de debilitar. Amb tot, la salut de l'arbre és bona i ara s'hi faran actuacions per estabilitzar-lo i garantir la seva preservació.
Un símbol de la ciutat
L'alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, assegura que malgrat la caiguda de la branca més característica de l'arbre, declarat l’any passat Arbre Monumental de Catalunya coincidint amb la commemoració del seu 250 aniversari, el Pi d'en Xandri és ara "encara més símbol de la ciutat".
La "resistència" de l'arbre a les adversitats que ha viscut al llarg de la seva història, detalla Vallès, representa la voluntat del municipi de preservar l'entorn natural on s'ubica i evitar-hi la urbanització: "No volem que es construeixi ni una sola casa", ha etzibat.
Ara, un cop analitzar l'arbre i havent-se determinat les causes de la caiguda de la branca, l'objectiu dels tècnics és implementar mesures que ajuden a "reequilibrar-lo" i reforçar-lo. Entre d'altres, es faran podes per reduir el pes a la resta de branques i s'instal·larà un cablejat dinàmic per minimitzar el risc de noves caigudes. A la part del tronc, es canviarà la malla de protecció d'una ferida preexistent i es revisarà el sistema de puntals que asseguren l'estabilitat de l'arbre. Pel que fa al sòl, es mantindrà l'aportació de triturat i s'instal·larà un tancat perimetral per evitar que les persones s'hi apropin.