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Sant Cugat del Vallès

De la política al sacerdoci: el representant de Vox a Valldoreix deixa l’EMD per entrar al seminari

Juan Pich-Aguilera abandonarà la junta de veïns de Valldoreix després de decidir iniciar el seu camí de formació religiosa; Xavier de Salas ocuparà el seu lloc

  • Marcos Rodríguez portaveu de Vox Sant Cugat), el vocal sortint de Vox Valldoreix, Juan Pich-Aguilera, i el vocal entrant -
Publicat el 19 de juny de 2026 a les 18:48
Actualitzat el 19 de juny de 2026 a les 18:53

La política local de Valldoreix perdrà una de les seves cares més conegudes. Juan Pich-Aguilera, fins ara vocal de Vox a l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD), ha decidit deixar el càrrec per emprendre una nova etapa personal vinculada a la vida religiosa.

Segons ha avançat el Tot Sant Cugat, Pich-Aguilera ingressarà el pròxim curs al Seminari de Terrassa amb l’objectiu de formar-se per al sacerdoci. La seva renúncia es va formalitzar aquesta setmana i aquest dijous es va acomiadar dels seus companys a la junta de veïns.

La formació d’extrema dreta ha volgut reconèixer públicament la seva tasca al capdavant de la representació de Vox a Valldoreix. En una publicació a la xarxa social X, el partit va destacar els anys de dedicació de Pich-Aguilera a l’EMD i va expressar suport al seu "nou camí per a prestar un servei de transcendència més elevada". Al mateix missatge, Vox va anunciar que Xavier de Salas assumirà la vocalia vacant.

El relleu també ha anat acompanyat d’un missatge personal del nou representant de la formació a Valldoreix. De Salas va elogiar el compromís mostrat per Pich-Aguilera durant la seva etapa institucional: "Canvies el servei al poble pel servei a Déu, i el fas amb una coherència que honra. Et desitjo el millor en el camí que comences". A més, va manifestar la seva voluntat de donar continuïtat a la feina feta fins ara des de la vocalia.

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