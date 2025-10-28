ARA A PORTADA
Els ocupes dels pisos de la Caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell: "Volem pagar un lloguer, només demanem un sostre" Marta Ordóñez
“Venia gent que pagava 400 euros per empadronar-se. Aquí no protegirem les màfies” Marc Béjar Permanyer
Sabadell cedeix a la Generalitat un terreny de més de 6.000 metres quadrats per a construir el nou parc de Bombers Marta Ordóñez
Jutgen un home acusat d'abusar sexualment de la seva filla
El fiscal demana per a l'acusat una pena de 12 anys de presó