ARA A PORTADA

Sant Quirze del Vallès

Jutgen un home acusat d'abusar sexualment de la seva filla

El fiscal demana per a l'acusat una pena de 12 anys de presó

  • L'Audiència de Barcelona, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 28 d’octubre de 2025 a les 11:00

L'Audiència Provincial de Barcelona va jutjar dijous de la setmana passada un home acusat d'un delicte continuat d'abusos sexuals. Els fets van ocórrer en Sant Quirze del Vallés en dates indeterminades, segons apunten des de l'organisme judicial.

Tal com sosté el fiscal, l'acusat hauria aprofitat el vincle afectiu amb la seva filla i, de manera reiterada, va abusar sexualment d'ella. Per tot plegat, demana per a l'acusat una pena de 12 anys de presó.

Notícies recomenades