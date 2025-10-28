Finalitza la renovació del Casal Serra de Galliners a Sant Quirze

El Casal Serra de Galliners, punt de trobada de la gent gran a Sant Quirze del Vallès, va inaugurar dissabte passat les seves noves instal·lacions. Actiu des de l'any 1979, l'espai ja havia tingut una millora l'any 2001, però el canvi de normatives, van fer urgent les renovacions, entre les quals, la retirada de la teulada de fibrociment, millores energètiques amb nous aïllaments, instal·lació d'una escala d'emergència i l'accessibilitat per la mobilitat al local.
La gran novetat ha estat la remodelació de la Sala Muriel Casals -que recorda la professora i política catalana-. La dependència és un gran espai polivalent de més de 500 metres quadrats, amb capacitat per més de 200 persones, i on hi haurà espectacles, teatre i diferents activitats socials.
Les obres de reforma van començar el febrer de l'any passat, afectant les dues plantes de l'edifici i la coberta amb una superfície a executar de prop dels 1.200 metres quadrats. El pressupost inicial dels treballs eren 944.276,24 euros, on cal sumar 467.647,24 euros per increment de millores i modificacions tècniques. L'import total ha suposat la quantitat gairebé un milió i mig d'euros.
El casal ofereix activitats diverses: activitats mentals, físiques, aficions i habilitats, informàtica i noves tecnologies. Vicente Mendoza, que domina l'ofimàtica i dona les clases d'informàtica setmanals, valora positivament els canvis. "El dissabte a la inauguració del casal vaig presentar el programa perquè tothom conegui l'activitat que hi portem a terme, "Alfabetització Digital Gent Gran al Casal Serra Galliners". L'objectiu és donar explicacions concretes a tot el que estigui interessat", deia Mendoza. L'ajuntament va convidar a participar gratuïtament la ciutadania en un esdeveniment que suposa un punt d'inflexió per al local.