Sant Quirze escalfa motors per a la Festa Major 2025. Una de les cites més especials és la Cursa Popular i a la matinal de Festa Major. Des d'aquest dilluns i fins al 4 de setembre es poden tramitar les inscripcions per a les diferents proves, que es preveuen multitudinàries.
Pel que fa a la Cursa Popular, també es podran fer inscripcions presencials el dissabte 6 de setembre al punt d’informació de 10 a 14 h i de 17 a 20 h que s’ubicarà al parc de les Morisques, i el mateix diumenge de 8 a 9 hores, a la zona de sortida, situada a l’avinguda de Pau Casals, darrere de l’Ajuntament.
Categories i horaris de sortida
La cursa està organitzada en funció de l’any de naixement dels participants i es desenvoluparà en diferents franges horàries:
Categoria A (nascuts/es entre 2017 i 2019): sortida a les 11.10 h
Categoria B (nascuts/es entre 2014 i 2016): sortida a les 11 h
Categoria C (nascuts/es entre 2008 i 2013): sortida a les 10.45 h
Categories D (2004–2007), E (1984–2003) i F (abans del 1984): sortida conjunta a les 9.30 h
Cada participant haurà de col·locar-se a la línia de sortida corresponent a la seva categoria a l’hora indicada. Els dorsals es podran recollir el dissabte 6 de setembre, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h, al parc de les Morisques, o bé el mateix dia de la cursa, a partir de les 8 del matí, a la zona de sortida.
Recorreguts
Categories A i B: recorregut de 800 m entre av. de Pau Casals i rotonda de Vallcorba.
Categoria C: recorregut de 1.700 m per ronda Arraona, av. d’Ègara i diversos carrers del nucli urbà.
Categories D, E i F: recorregut de 5.000 m amb pas per carrers principals del municipi, el parc de Can Feliu i el parc de les Morisques.
L’activitat compta amb la col·laboració de la Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona i diverses entitats del municipi. En cas de necessitar ajuda per emplenar la inscripció, les persones interessades poden adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana dins l’horari habitual del servei.