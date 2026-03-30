ARA A PORTADA

Sant Quirze del Vallès

Mor Maria Badia, exdiputada del PSC al Parlament Europeu

Nascuda a Sant Quirze del Vallès, va ser una estreta col·laboradora de Raimon Obiols

Publicat el 30 de març de 2026 a les 09:41
Actualitzat el 30 de març de 2026 a les 09:42

L’exdiputada del PSC al Parlament Europeu i filòloga Maria Badia ha mort als 78 anys. Nascuda a Sant Quirze del Vallès, va ser una estreta col·laboradora de Raimon Obiols. Va ser escollida eurodiputada en les eleccions europees del 2004 i del 2009, en aquestes últimes com a cap de llista del PSC. L’any 2012 va dimitir com a número 2 dels socialistes a l’Eurocambra després de signar una carta on es denunciaven amenaces militars contra Catalunya. El 2016 va fer un tomb i va ser nomenada directora general de Relacions Exteriors del Govern, amb Carles Puigdemont com a president.

L’exprimer secretari del PSC Miquel Iceta ha recordat Badia. “La recordem i ens sentim a prop dels seus en un moment especialment dolorós. Que la terra li sigui lleu”, ha dit a través de la xarxa social X l’actual ambaixador davant la UNESCO. També ha expressat el seu condol l’eurodiputat del PSC i vicepresident del Parlament Europeu Javi López, que l’ha recordat com un “referent en la defensa de la llengua, la cultura i del projecte europeu”. “Des de Brussel·les, des d’on va exercir com a diputada al Parlament Europeu, la recordem avui i sempre”, ha afegit, alhora que ha transmès el seu escalf a la seva família i persones estimades.

