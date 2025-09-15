Talls d'aigua per les obres de millora de la xarxa d’abastament a Sant Quirze

Les obres de millora de la xarxa d’abastament d’aigua en l’àmbit de la ronda Santa Julita de Sant Quirze han començat aquest dilluns. Concretament, els treballs s'enfoquen entre l’avinguda del Camí del Mas i Països Catalans. L’objectiu és la substitució de les canonades de fibrociment de més de 25 anys d’antiguitat, la renovació de l’anella de transport i la desconnexió de les escomeses directes dels habitatges i locals comercials per garantir una xarxa més robusta i minimitzar avaries.
Amb aquest projecte de millora el repte és renovar l’anella de transport i desconnectar les escomeses, creant una xarxa paral·lela que permeti la distribució als habitatges sense provocar problemes de sobrepressió que, juntament amb el tipus de canonada de fibrociment, van provocar diverses fuites ara fa 2 anys. Simultàniament, les obres permetran substituir vàlvules i d’altres elements que ja han acabat la seva vida útil.
Amb un cost total de 169.119 euros, aquesta és una de les inversions més importants que s’han fet a la xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi des de fa anys. Durant les obres, que tenen una durada estimada de dos mesos i mig, hi podrà haver talls puntuals d’aigua, preferentment de nit, en els carrers detallats en el plànol de l'àmbit d'afectació.
SQV Aigua informarà amb antelació als usuaris afectades per mitjà de correu electrònic a totes les persones que ja reben la factura electrònica. Les que encara la reben en paper, l’empresa municipal demana que enviïn el seu correu de contacte per garantir l’enviament d’avisos. Aquesta obra preveu resoldre els problemes d’avaries importants en aquest àmbit.