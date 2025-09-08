Curs clau a Sant Quirze: la davallada de les matriculacions posa en alerta la comunitat educativa

El curs 2024-2025 va tancar a Sant Quirze amb un ambient de preocupació. L'amenaça d'un tancament de línies en diferents centres va mobilitzar la comunitat educativa. Una de les manifestacions més visibles va ser a les portes de l'Escola El Turonet davant la possibilitat de suprimir l'I3 en el centre. Famílies, docents i membres del sector van mostrar pancartes per rebutjar que el nou curs comencés amb menys places.
Des de l'Ajuntament s'han coordinat diferents accions. El Consell Educatiu Municipal es va reunir d’urgència a la masia de Can Barra per abordar l'escenari en el municipi, que compta amb sis escoles d’educació infantil i primària. L'alcaldessa i regidora d'Educació Elisabeth Oliveras i la directora Serveis Territorials, Montserrat Capdevila, van conversar per explorar solucions. Les dades extretes de les preinscripcions, però, alerten d'una caiguda de la demanda en centres municipals. Malgrat que entre algunes famílies consultades consideren que l'oferta dels centres és bona, hi ha un important gruix d'infants santquirzencs que s'acaben matriculant en escoles fora de la localitat.
Les raons de la caiguda de la demanda
Fonts municipals atribueixen aquest context a diferents factors. Un d'ells és la desconfiança de les famílies davant la incertesa d'un hipotètic tancament de línies. No saber si finalment s'oferirà el servei per a l'edat del fill obre la porta a buscar alternatives. Un fet que impacta directament en el funcionament dels equipaments municipals. En casos com El Turonet, fins i tot, Educació va plantejar l'opció de fer un grup cíclic per als més petits, ajuntant les criatures de tres i quatre anys com passa en altres municipis petits.
El segon element que des del consistori posen sobre la taula és la baixa natalitat. La davallada és una constant i s'ha constatat especialment a les aules dels més petits. El 2022, la generació que ara inicia l'escolarització, van néixer 122 nadons. La previsió no és gaire millor de cara als pròxims cursos, tret que la immigració ho compensi amb l'arribada de nens acabats de néixer: el 2023 la xifra de naixements va ser de 92 i l'any passat de 94. Els registres més baixos des de 1991.
Sigui com sigui, el tema preocupa el govern local i les famílies. Des de l'Ajuntament remarquen que s’estan duent a terme diferents actuacions per justificar la viabilitat i necessitat que el poble continuï amb el projecte educatiu que l’ha caracteritzat fins al moment. El repte és majúscul i a Sant Quirze es vol abordar com una prioritat.