La primera conversa, per telèfon, amb Jaume Pando dibuixa un home senzill i vitalista. "Tinc 75 anys", confessa amb la boca petita. "Estic a la fase final de la joventut", ironitza de seguida, reivindicant-se com una persona amb un esperit que obvia la data de naixement visible al seu DNI. La trobada en persona confirma les impressions d'un perfil afable i intrèpid. La seva família forma part d'aquell grup de barcelonins que van fer les maletes i van trobar a Sant Quirze un lloc que els va acollir amb els braços oberts, en un moment d'expansió del poble. Aleshores, l'any 2000, es va sentir atret per l'encant d'un indret que fugia de la idea de la gran ciutat. "Si ho hagués sabut, hauria vingut abans", confessa, 25 anys després.
Un dels factors que explica aquest amor a primera vista és la natura i la proximitat amb un entorn verd que li ha fet descobrir racons màgics. "Sempre havia fet sortides. Anava al Pirineu dos o tres cops a l'any. El 2001 em vaig fer soci del Club Excursionista de Sant Quirze. L'avantatge va ser començar tota mena d'activitats que sol no s'acostumen a fer", rememora. El canvi de residència va impulsar un canvi de vida. "En un poble, la proximitat amb les entitats és molt més gran. I, segons les teves aficions, t'hi apropes", expressa. La passió per la muntanya l'ha portat a presidir el club. Després de més de dues dècades, fa tres anys va decidir posar-se al capdavant de la històrica institució, fundada el 1998.
L'entitat viu aquest diumenge una de les cites marcades en vermell al calendari: la 22a edició de la Caminada del Mussol, una activitat esportiva i familiar consolidada entre els santquirzencs. La sortida serà des del Centre Cívic Can Feliu, amb l’entrega de samarretes poc després de les vuit. A dos quarts de deu, s'espera l’inici de la prova, amb dos recorreguts de 6 i 10 km. Enguany, atesa la proximitat del Dia Mundial de l’Alzheimer, un dels avituallaments estarà dedicat a aquesta malaltia degenerativa, amb la voluntat de sensibilitzar i donar suport a les persones afectades. "Serà molt bonic veure tothom amb les samarretes dissenyades per a l'ocasió", diu. L'any passat van ser al voltant d'un miler de participants.
La visió d'un excursionista expert
Des de jove, el Jaume havia pujat cims i visitat indrets únics. Entrar a formar part del club li va permetre descobrir llocs que mai s'hauria imaginat com el Montblanc o l'Aneto. Ha coronat mitja dotzena de 4.000, un bagatge que ara li permet mirar-s'ho des de la serenor. Superada la setantena, les sortides continuen a l'ordre del dia, tot i que adaptades a l'exigència que el cos li permet. "Amb l'esport passa: a mesura que agafes resistència, és quan més ho gaudeixes. Quan fas muntanya tot l'any, estàs en una forma física que et permet fer un 3.000 sense acabar trinxat", admet, repassant anècdotes d'algunes vivències del passat.
Després de la pandèmia ha detectat un canvi de comportament en el món excursionista. "La gent va més per lliure i es formen grups a través de les xarxes. Es poden produir situacions complicades que si no coneixes amb qui vas, és un risc", adverteix. Formar part del col·lectiu sempre és un plus. "Anant sol, la muntanya té més perills", insisteix. El confinament va colpejar el món del senderisme organitzat. En un moment en què molta gent va reconnectar-se amb la natura, detecta, entitats com la santquirzenca van trobar dificultats per a formalitzar les expedicions. Per als més veterans, a més, va suposar un punt d'inflexió que va amenaçar les rutines fins llavors. "Quan ho deixes, el sofà t'atrapa i és molt difícil tornar", avisa.
L'experiència és un grau. Alguns companys de viatge obliguen avui a afluixar el ritme. "El que no té una pròtesi de maluc té una pròtesi de genoll", riu. Ell també ha passat entrebancs. Problemes de salut que l'han obligat en el passat a fer alguna pausa. "He tingut una petita avaria fa un any. Problemes d'artrosi. Ara estic tornant a activar-me", relata.
A pesar de tot, diumenge serà a la Caminada del Mussol. Segur que exhibirà una altra de les seves passions. "La muntanya és un entorn fotogràfic molt interessant", manifesta preguntat sobre la seva vocació de retratar cada detall. "Vaig haver de recórrer a una càmera bona i petita per portar-la en un estoig a les sortides", diu. En la pròxima instantània, segur que una marea inundarà Sant Quirze.