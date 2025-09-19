Sant Quirze es converteix en un gran tauler de joc a l’aire lliure

Una cita per a tota la família. Del 22 al 27 de setembre, Sant Quirze es convertirà en un gran tauler de joc a l’aire lliure amb la celebració de la segona edició del SQV Juga, un esdeveniment lúdic i inclusiu amb activitats per a totes les edats i interessos. Aquesta nova entrega incorpora novetats destacades com un concurs de puzles, una xerrada-taller sobre la creació de jocs de taula a la Biblioteca Marcel Ayats i una nova zona dedicada als jocs de recreació històrica al Casal d’avis Serra de Galliners.
Els dies previs a la fira, diverses escoles del municipi acolliran sessions de jocs de taula de 90 minuts, dinamitzades per un expert i adreçades a l’alumnat de 6è de primària. Aquestes activitats tenen com a objectiu fomentar valors educatius com la creativitat, el treball en equip, la convivència i la resolució de reptes, apropant el joc a les aules com una eina pedagògica i de cohesió social.
El divendres 26 i el dissabte 27 de setembre, el programa s’ampliarà amb una oferta d’activitats obertes a tota la ciutadania, repartides en diversos espais del municipi. L’activitat està organitzada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de l’Associació de Comerciants, el Club d’Escacs, diverses empreses locals i editorials especialitzades.
Activitats per a totes les edats i interessos
El divendres 26, la Biblioteca Marcel Ayats acollirà la xerrada-taller sobre creació de jocs de taula i una sessió de joc lliure a la sala infantil. El dissabte 27, la programació es desplegarà de 10 a 14 h i de 16 a 20 h als principals espais del municipi: l'avinguda de Pau Casals, La Patronal, la plaça d'Anselm Clavé, el carrer del Pintor Vila-Puig, el Casal d’avis Serra de Galliners, la Casa de Cultura Vila-Puig i la Sala Muriel Casals. Tots els espais disposaran de kits d’aïllament sensorial per garantir el confort de totes les persones assistents.
Algunes activitats requereixen reserva prèvia o inscripció en línia, com les partides de rol i els tallers de robòtica (a través d’Entrapolis) i el concurs de puzles (mitjançant el formulari d’inscripció). A més, durant tota la setmana, els aparadors de 34 establiments associats a Sant Quirze Comerç proposaran preguntes relacionades amb el món del joc. Els participants podran recollir una butlleta a qualsevol comerç, completar-la amb les respostes i dipositar-la al Punt Segur de La Patronal de les 10 h a les 17.30 h del dissabte 27. A les 18 h, se sortejaran cinc lots de premis, amb vals de descompte i jocs de taula.
Gastronomia i comerç local
El dissabte dia 27, els restauradors del municipi oferiran promocions i menús especials vinculats a la fira. Una iniciativa que suma la gastronomia a la festa del joc i convida a gaudir de l’oferta de la restauració local mentre es participa en les activitats.