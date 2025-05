El Tasta SQV es consolida a Sant Quirze

Sant Quirze es prepara per una de les cites marcades en vermell al calendari. El Tasta SQV 2025 arriba del 3 al 7 de juny com una cita consolidada entre els veïns. Durant cinc dies, el municipi es transformarà en diferents escenaris de degustació gastronòmica, dinamització comercial i trobada ciutadana.

Com a principal novetat d’enguany, el Tast de vins al pati de la Casa Pintor Vila Puig s’amplia a dues jornades: dimarts 3 i dimecres 4 de juny, de 20 h a 23 h. L’activitat, organitzada per Casa Marieta, oferirà dues sessions per dia (de 20.30 h a 21.30 h i de 22 h a 23 h), amb aforament limitat a 25 persones per sessió. El preu de l’entrada és de 6 euros, que es podrà adquirir a Casa Marieta.

El dijous 5 de juny, la Masia de Can Barra acollirà un tast pedagògic guiat de vins catalans, de 18.30 h a 19.30 h, amb accés gratuït. Les entrades ja estan exhaurides. L’activitat, de caràcter educatiu i divulgatiu, està adreçada a adults i comptarà amb servei de canguratge i actuació infantil per afavorir la participació familiar.

A partir de les 20 h, a la zona de les moreres, es durà a terme el Tast i maridatge de begudes amb vins, cerveses artesanes, kombutxes i gastronomia local. L’activitat inclourà música en directe a càrrec del grup Why Not, i es lliurarà una copa reutilitzable a l’entrada. S’habilitarà el pàrquing del recinte firal com a aparcament per facilitar l’accés al recinte.

Sopar Tasta SQV: gastronomia i música en directe al Parc de les Morisques

Un any més, el Parc de les Morisques es convertirà el divendres 6 i dissabte 7 de juny en l’escenari del tradicional Sopar Tasta SQV, de 19 h a 24 h. Hi participaran els restauradors locals, oferint almenys tres tastets per establiment, des de tapes tradicionals fins a creacions innovadores. Tot plegat s’amenitzarà amb concerts de grups com l’Escola Municipal de Música, La Femme Versions, Els Comets, The Boomers Horns i Quarteto Stravagante.

Market Tasta, mostra del comerç local

Per tancar la setmana, el dissabte 7 tindrà lloc el Market Tasta, una mostra del comerç local al Parc de les Morisques, d’11 h a 23 h. Els establiments del municipi oferiran una gran varietat de productes i serveis, amb promocions especials, activitats dinamitzadores i ambientació musical durant tot el dia. L’activitat és gratuïta i oberta a tothom, i representa una gran oportunitat per fer costat el comerç de proximitat i descobrir els serveis locals.