L’alcaldessa de Sant Quirze, Elisabet Oliveras, va organitzar aquesta setmana una trobada oberta als ciutadans i entitats del poble a La Patronal -a la Sala Josep Brossa- per informar dels motius de la pujada d'impostos i el nou escenari econòmic. La proposta d’ordenances fiscals obliga els residents a gratar-se més la butxaca, un canvi que ha motivat les veus contràries d'una part de la societat santquirzenca. Les xarxes socials treien fum aquests dies, afirmant que no és just que tothom pagui per aquells qui no reciclen. La indignació és latent i la mobilització al carrer creix.
La pujada de la taxa de residus a Sant Quirze del Vallès ha intensificat el debat, després que els veïns hagin patit recentment altres pujades com l'IBI i el rebut de l’aigua. Com ha passat en altres municipis, l'executiu sosté que ha entrat en vigor una directiva europea que comporta que els residents han de cobrir els costos totals de reciclatge, amb un increment dels rebuts. Segons va explicar el govern local, el cost del servei de la recollida al poble és de 2,75 milions d’euros i els rebuts permeten una recaptació d'1,3 milions. La nova taxa passa d’una tarifa de sortida de 104,96 euros a 182,63. Això representa que els veïns pagaven entre un 45% i un 55% del cost total del servei. Els nous rebuts i la modificació dels coeficients aplicats suposa un canvi per als contribuents: si abans es pagaven 160 euros, ara se superen els 300 a una llar estàndard amb tres persones convivint a l'habitatge. "El que han fet aquí és una salvatjada", lamenten fonts veïnals.
La Federació de l’Associació de Veïns de Sant Quirze, en paraules del seu president Jordi Molins, reflexiona sobre el nou plantejament. “El 2023 es cobrava per rebuts 1.070.000 euros i el cost de la recollida i tramitació és de 2.088.000 euros. La diferència d'1.018.000 euros es cobria amb diners de la Generalitat, l’Estat o la Diputació. No hem d’oblidar que som els veïns qui paguem a aquestes administracions territorials amb els nostres impostos. Partint d’aquesta premissa, l’Ajuntament pagarà la mateixa factura per a la recollida, però tindrà un augment d'ingressos, sent el gran beneficiat”, qüestionen.
En aquest context de tensió, la Sala Josep Brossa es va omplir -alguns no van poder-hi entrar- de ciutadans preocupats, buscant informació. Els tinents d'alcaldia, David Garriga i Marta Baldrich, insistien que cal conscienciació sobre el reciclatge perquè no pugin tant els costos. Joan Cabré, responsable dels serveis econòmics, resumia la qüestió amb una frase: "Tant generes, tant pagues", explicant la fórmula que aplica l'ajuntament per cobrir les despeses: partint d'una quota fixa que es multiplica per un coeficient depenent de les persones que viuen a la unitat fiscal -habitatge- i el valor cadastral.
El model no convenç i va provocar moltes interrupcions durant l'acte, amb intervencions relatant casos particulars que mostren com afecta la mesura en el poder adquisitiu a les llars. Alguns veïns lliguen la pujada a la municipalització de la companyia d'aigües. Amb tot, per tal de reduir el rebut, es van plantejar possibles reduccions. Per aportació a la deixalleria (15%); pel compostatge (10%); o per la capacitat econòmica dels habitatges amb una gràfica en la qual intervenen el nombre de persones que conviuen i els seus ingressos. Escenaris que ara estan sobre la taula, però que no frenen el malestar d'un poble que ha alçat la veu. El ple d'aquest dijous es preveu mogut.