Troballa històrica: l'objecte fet d'ivori d'hipopòtam més antic de la península Ibèrica

Investigadors del Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques de la Universitat de Barcelona (UB) han identificat l'objecte fabricat en ivori d'hipopòtam més antic de la península Ibèrica. La troballa procedeix del jaciment de la Bòbila Madurell, a Sant Quirze del Vallès, i està datada en el segon quart del tercer mil·leni aC, durant l'edat de coure.
En aquella època no es trobava ivori d'hipopòtam a la Mediterrània occidental, i per tant els investigadors apunten que la peça obre noves perspectives d'estudi sobre xarxes d'intercanvi de llarga distància amb la riba oriental de la Mediterrània. El descobriment s'ha publicat a la revista 'Journal of Archaelogical Science: Reports'.
Dipositat al Museu d'Història de Sabadel
L'objecte estudiat es va documentar el 1977 durant unes antigues excavacions i està dipositat al Museu d'Història de Sabadell. Ara, els investigadors de la UB han identificat que està fet d'ivori d'hipopòtam, n'han fet l'estudi taxonòmic i traceològic i han datat el context del jaciment amb radiocarboni.
Els resultats de les investigacions revelen que es tracta d'un primer incisiu inferior d'Hippopotamus amphibius. En concret, es tracta d'una peça de poc més de 10 centímetres de llarg per 13,2 mil·límetres d'amplada màxima i 11 grams de pes. La seva superfície és polida, amb petites taques de pigment vermell.
S'ha proposat que pugui ser una mena de figureta o ídol humà estilitzat, però una altra possibilitat és que sigui un objecte vinculat a l'activitat tèxtil, com una espasa de teixir.