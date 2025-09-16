ARA A PORTADA

Santa Perpètua de Mogoda

Un accident provoca cues a l'AP-7

La xarxa viària vallesana viu una jornada de congestió

Publicat el 16 de setembre de 2025 a les 09:44

Jornada complicada a la xarxa viària vallesana. Des de primera hora, a l'AP-7 hi ha dos carrils tallats a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un accident. Segons informava Trànsit cap a les nou del matí, hi havia 8,5 km de retenció des de Montornès del Vallès.

No és l'únic tram amb congestió aquest dimarts. També hi ha cua de Cerdanyola a Barberà del Vallès en sentit Girona, amb circulació densa a la zona.

 

