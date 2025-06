Pas endavant per la nova piscina municipal de Sentmenat

La futura piscina municipal era "el gran pollastre" del mandat a Sentmenat, tal com va manifestar l'alcaldessa Montse Rueda en una entrevista recent al Diari. Les deficiències detectades en l'equipament van obligar a cessar l'activitat de manera abrupta, obrint una carpeta urgent: disposar d'una nova instal·lació d'aigua.

Ara, el projecte viu un pas més. El ple municipal va aprovar al maig la licitació de l'enderroc i la construcció de la nova piscina municipal, amb els vots favorables del PSC, ERC, l'extrema dreta, ACS i Junts, i amb l'abstenció de la CUP. El consistori remarca que l’execució de les obres és necessària atès que es tracta d’unes instal·lacions esportives construïdes l’any 1981 i, des de finals d’estiu del 2023, la piscina municipal descoberta està en desús a causa del mal estat en què es troba l’equipament. Presenta mancances importants com la pèrdua d’estanqueïtat d’un dels vasos, filtracions en sostres, patologies estructurals greus o equips de filtratge obsolets, entre altres, essent necessari una actuació integral.

Així serà la futura piscina de Sentmenat

Cedida

La intervenció inclou l’enderroc de les piscines municipals descobertes, també l’edifici de vestidors i bar, la construcció annexa a l’edifici del camp de futbol amb ús de magatzem i els antics vestidors del poliesportiu de Can Sorts. Així, es preveu la reconstrucció i reconversió a unes noves piscines exteriors, incloent tots els serveis necessaris de vestidors, serveis, magatzems i zones tècniques. Es planteja que els vasos per l’àmbit familiar i adult formin un conjunt unitari mentre que la piscina infantil es trobarà separada en un vas autònom. En paral·lel, es farà l’ampliació d’usos del conjunt esportiu de Can Sorts amb la construcció d’una nova sala polivalent, un nou bar que permeti la connectivitat i l’ús des de tot el conjunt esportiu -piscina descoberta, poliesportiu i camp de futbol-, a més de millorar l’organització i connexió de tots els serveis, activitats esportives i lúdiques per transformar el conjunt esportiu.

El valor estimat del contracte és de més de 2,3 milions d'euros, IVA exclòs, i el termini d’execució màxim del contracte serà de dotze mesos d’acord amb les previsions del projecte a comptar de la data de signatura de l’Acta d’inici d’obres i replanteig. L’inici de les obres es preveu el mes de setembre del 2025.

L’objecte del contracte és l’execució de les obres contemplades en el “Projecte bàsic-executiu del nou equipament de piscina municipal descoberta de Sentmenat, amb l’enderroc de les piscines existents”, redactat per TONICASAMOR ANNACODINA VOL STUDIO ARCHITECTURE, SLP i aprovat inicialment en el ple municipal del 24 d’abril.