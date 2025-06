Sirenes per risc químic al Vallès Occidental: què has de saber?

Si et mous dimecres per la comarca i sents alarmes, no t'espantis. Protecció Civil de la Generalitat farà durant el matí un nou simulacre d'alerta per risc químic a l'àrea metropolitana de Barcelona que afectarà més de mig milió de persones. Entre elles, prop de 10.000 vallesans censats en àrees on se sentiran sirenes.

A les 10 del matí s'enviaran els primers avisos als telèfons mòbils i després sonaran 50 sirenes a zones properes a indústries químiques de 22 municipis. El simulacre afectarà la Zona Franca i el Port de Barcelona, un 25% de l'Hospitalet de Llobregat, i bona part del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Al Vallès Occidental s'activaran nou sirenes: tres a Castellbisbal, dues a Polinyà, una a Santa Perpètua de Mogoda i tres més a Terrassa, aquestes últimes fora del nucli urbà i només en polígons industrials. A banda dels municipis en qüesitó, el so es podrà sentir també a punts de la comarca com Barberà del Vallès, Rubí o Sant Cugat del Vallès.

Al conjunt de municipis on es farà la prova hi ha 73 establiments de risc químic afectats pel Plaseqcat: 15 al Vallès Occidental (7 de nivell alt i 8 de nivell baix). La delegada de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, assegura que aquestes proves serveixen per provar si el sistema funciona i perquè la població aprengui a confinar-se. Per la seva banda, la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, remarca que s'ha fet difusió de la prova perquè la població no s'espanti quan rebi el missatge o senti les sirenes.

Com funcionarà la prova?

Tant les sirenes com les alertes als mòbils afectaran només les zones afectades o properes a risc químic. En concret, a les 10 del matí s'enviarà un missatge Es-alert a través de les antenes més properes a la zona, missatge que arribarà als mòbils que tinguin cobertura de les seves companyies en aquelles antenes i durant un període determinat. El missatge alertarà de l'inici de la prova. Gairebé immediatament començaran a sonar les sirenes, amb el so de confinament, un so ondulant com d'ambulància. Es tracta de tres senyals d'un minut de durada separats per silencis de cinc segons. El so de les sirenes està pensat perquè se senti sobretot a l'exterior.

Protecció Civil recomana seguir les pautes de confinament, com quedar-se a casa o a l'immoble més proper, tancar les portes i finestres, desconnectar els sistemes de ventilació i esperar. En el cas de trobar-se en un vehicle, també es recomana buscar refugi tancat.

Al cap d'uns deu minuts s'activaran les sirenes per indicar la fi de confinament, un so pla més agut. I a continuació es tornarà a enviar un missatge als mòbils indicant la fi de la prova i un enllaç per omplir una enquesta anònima de valoració. En total es preveu que la prova duri uns 15 minuts.