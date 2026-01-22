Matí molt complicat a les carreteres: accidents, talls i molta congestió

Caos a les carreteres vallesanes. Els trens de Rodalies continuen sense circular aquest dijous, després que dimecres passat a la nit s'anunciés que la situació es normalitzaria "progressivament". Finalment, no ha estat així. Aquest fet ha provocat un augment notable a les carreteres catalanes, que han hagut d'assumir milers de cotxes més que de costum. A conseqüència d'això, la congestió ha incrementat de manera evident i diversos accidents de cotxe han complicat encara més la mobilitat. El director del Servei Catala de Trànsit, Ramon Lamiel, de fet, ha assegurat que la gent està "fent cas", perquè ha incrementat el trànsit de la C-32 en un 85%. Lamiel, a part, va anunciar dimecres passat que un tram de l’AP-7 quedarà tallada uns dies, a l’altura de Martorell en sentit sud. Per aquest motiu, plantegen com a alternativa la C-58, la B-40, la C-25 o l’A-2. També va remarcar que el fet que la via estigui restringida a l’accés dels vehicles farà que el tren es pugui retirar tan bon punt es conclogui la investigació.
Les carreteres que vertebren el Vallès pateixen més congestions del que és habitual. Des de Trànsit asseguren que, principalment, a la C-16 de Sant Cugat del Vallès a Barcelona, la C-17 des de Mollet fins a Barcelona, la C-58 des de Terrassa i Montcada i Reixac fins al nus de la Trinitat i la C-58 des de Martorell fins a Barcelona. En alguns punts s'han arribat a registrar diversos quilòmetres de cua, sobretot a primera hora del matí. A banda d'això, hi ha hagut diversos accidents que han dificultat la mobilitat, com un xoc en cadena a Santa Perpètua de Mogoda, on hi ha hagut diversos implicats, o un accident a l'inici de la C-33 cap a Montcada i Reixac, que ha obligat a tallar un carril. A l'altura de Barberà del Vallès, la congestió és notable, així com als diversos accessos a la capital catalana.
Molts usuaris habituals de Rodalies que s'han hagut d'adaptar a la situació criticaven la manca de previsió i informació que han tingut. "No sabem què hem de fer ni on hem d'anar", deia una usuària, que estava esperant l'autobús alternatiu per anar a la feina. Empreses com Moventis han s'han posat deu busos més per circular, especialment, a la línia entre Sabadell i Barcelona. De totes maneres, a molta gent no li queda cap altra opció que esperar, resignar-se i tenir paciència a la carretera. L'operació tornada serà un altre dels moments complexos, en termes de mobilitat, així com va passar dimecres passat en la primera jornada sense servei de Rodalies.