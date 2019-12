El CCCB recupera la mirada d’avantguarda de Fina Miralles

L’eclosió del feminisme a Europa els anys 60 –que tindria la seva rèplica a Catalunya als 70– va captivar l’atenció de l’austríaca Gabriele Schor. I és des de llavors que va començar a col·leccionar obres de les artistes d’avantguarda del moment, que és la base de l’exposició Feminismes!. Probablement, la mostra més aclamada en l’any museístic barceloní. Tant és així que malgrat que s’havia de clausurar l’1 de desembre, el CCCB va decidir prorrogar-la fins al 5 de gener.

És una mostra en la qual participa l’artista Fina Miralles (Sabadell, 1950), que hi col·labora amb diverses obres de la sèrie Matances. “Des de temps feudals que la dona estava tutelada per la figura paterna, que després –durant la cerimònia del matrimoni– passava al marit”, explica Miralles. “Però això es trenca amb les guerres mundials del segle XX, en què els homes moren al front i les dones s’han d’encarregar tant de la casa com de tenir una feina al carrer”, destaca Miralles.

Aquí entra el sentit de Matances. “Volia denunciar la manipulació del poder, evidentment cap a les dones, però també envers els homes: si no moren a la guerra, estran obligats a treballar, treballar i treballar”, indica l’artista. I és que fa una defensa encesa de lluitar braç a braç per la igualtat: “La condició de dona, per se, no pressuposa que siguis feminista”, diu, afegint que també hi ha dones de Vox: “El sexe no és intel·ligent en si mateix”.

La seva lluita implica “desmarcar-nos de tot allò en el qual ens han volgut marcar”, assenyala. Tant alguns trets de la feminitat com de la masculinitat. Feminisme, noves masculinitats. “Ens hauríem d’unir”.

Fins al 5 de gener

Les avantguardes dels anys 70 dialoguen amb obres de joves creadores vinculades a l’actual momentum feminista. El resultat d’aquest contrast entre generacions? El podeu comprovar al CCCB fins al pròxim 5 de gener.