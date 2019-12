Un pessebre vivent per perdre’s per Betlem

Els soldats romans fan repicar les seves llances a terra i només deixen passar qui pronuncia “Ave, Cèsar!”. La roentor de les flames on un ferrer pica una ferradura de cavall escalda les galtes en acostar-s’hi. Els pastors, pidolaires i artesans es passegen entre paradetes d’herbes aromàtiques, peix i verdura, corrals d’animals o un safareig. El centre de Sant Feliu del Racó queda transformat per un mosaic d’escenes que reconstrueixen Betlem.

Un centenar de figurants, entre els quals, fins i tot, alguns polítics castellarencs, contribueixen a endinsar els visitants del pessebre vivent en el passat. Els fan rebobinar dos milers d’anys, submergits pels detalls cuidats curosament: l’olor de llenya cremant, un fuster feinejant, el batibull dels carrers. Evidentment, no hi falten els personatges bíblics: Josep, Maria i el nen Jesús, acompanyats d’una mula, un grupuscle de dimonis, i l’angelet. En els dos primers dies de representació ja hi han passat més de 1.500 persones.

Aquest Nadal es compleixen deu anys d’aquesta tradició santfeliuenca. Segons l’organització, per aquest motiu s’ha treballat perquè sigui una de les representacions més elaborades que s’han fet. I, com és habitual, al costat del pessebre vivent, també hi ha paradetes on comprar formatges i elements de decoració nadalencs. A més, s’ofereix un espectacle de dansa inclusiu i música. Encara hi haurà l’oportunitat d’assistir a la representació el 28 de desembre.