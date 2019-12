La selecció de Terrassa força la tanda de penals i s’emporta el derbi

Amb la mel als llavis. La selecció amateur de Sabadell no va poder repetir l’èxit de les dues cites anteriors en caure a la tanda de penals per 3 a 2 davant la selecció amateur de Terrassa. L’equip, dirigit per Quico Díaz i amb el suport de Jesús Díaz Vaquero i Jesús Rueda Betis, els tècnics del Sabadell Nord, Tibidabo Torre-romeu i Sabadellenca, respectivament, van tenir contra les cordes els terrassencs durant bona part del partit.

Les dianes de Jandro (Sabadell Nord), Adrián (E.F. Planadeu) i Eloy (Marina – Can Gambús) van permetre situar el provisional 1 a 3. Fins i tot van gaudir d’alguna ocasió per ampliar la renda, però els terrassencs van aconseguir igualar el marcador i força la tanda de penals definitiva.