Jordi Torrents i Laia Casajoana guanyen la 9a edició de la Cap d’Any Race

Rècord, gran èxit i magnífic ambient. Així es podria resumir la 9a edició de la Cap d’Any Race que ha servit per tancar l’any 2019 esportiu a la nostra ciutat. Per només quatre inscripcions no s’ha arribat als 2.000 corredors en les curses sèniors de 5 i 10 km, però sumant els participants en la modalitat infantil la xifra total s’eleva a més de 2.300 atletes. Un èxit per l’organització que capitaneja, un any més, l’Aleix Muñío, satisfet amb la resposta de la ciutat que converteix la prova sabadellenca en un referent de les curses de fi d’any a Catalunya.

En l’àmbit competitiu, no hi ha hagut sorpreses. En els 5 km de categoria masculina s’ha imposat amb molta facilitat l’atleta castellarenc Jordi Torrents amb un temps de 15’35”, deixant enrere el sabadellenc Llorenç Esteve i Roger Sans. L’altre sabadellenc amb opcions, el triatleta del Club Natació, Miquel Blanchart, ha acabat en quarta posició.

En la categoria femenina, victòria també clara de Laia Casajoana, que ha superat Marta Romance i Laura Torras. En la innovadora prova dels 10 km els guanyadors han estat Marc Otero (Joventut Atlètica Sabadell) i Ana Belén. La valoració del canvi de recorregut ha estat força positiva en general i molt públic ha donat suport als participants pels carrers més cèntrics de la ciutat. Ara ja cal pensar en la desena edició d’una prova plenament consolidada que pot oferir alguna novetat important.