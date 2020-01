Declara als jutjats de Sabadell una de les denunciants del professor de gralla investigat per abusos a menors

Aquest dijous ha declarat als jutjats de Sabadell una de les denunciants del professor de gralla investigat per suposats abusos i agressió sexual a menors. Es tracta d’una de les onze suposades víctimes de Terrassa i l’última que quedava per declarar davant el jutge. A la sortida dels jutjats, l’advocat del professor investigat, Horaci Airaudo, ha explicat que la declaració ha durat poc més de mitja hora i que la dona ha contestat les preguntes de totes les parts. Tot i que el lletrat considera que els fets denunciats “són de dubtosa veracitat i no constitutius de delicte” veu “molt provable” que havent-hi acusació participar i popular el cas arribi a judici. Els pròxims a declarar davant el jutge seran els pares d’algunes de les denunciants que podrien haver estat testimonis d’alguns dels fets.

El passat 4 de desembre, el professor de gralla investigat va negar davant el jutge haver abusat de la principal víctima i primera denunciant, grallera de la colla gegantera de Barberà del Vallès. L’home es va declarar innocent de l’acusació d’agressió sexual, la més greu que pesa contra ell, així com d’una desena de casos més d’abusos a menors.

El febrer passat una presumpta víctima de l’home quan tocaven tots dos a la colla de Barberà del Vallès fa prop de 20 anys va descobrir que seguia fent de professor de gralla a la colla d’Ullastrell. Va trucar a l’ajuntament d’aquest poble i des del consistori van localitzar més possibles víctimes, van parlar amb la colla de la localitat, que el va fer fora, i l’home va anar a viure a Sabadell.

El professor va ser arrestat pels Mossos d’Esquadra i el jutjat d’instrucció número 2 de Terrassa va obrir diligències per dotze víctimes, una d’agressió sexual, la de Barberà, i onze per abusos comesos entre el 1999 i el 2015 a onze noies menors i un nen, que van des de tocaments a enviament de fotos. No obstant, el jutjat egarenc va enviar la causa als jutjats de Sabadell en considerar que el primer cas, el de Barberà, feia que s’hagués d’investigar tot junt al jutjat sabadellenc. La jutgessa de Sabadell va retornar tota la causa a Terrassa excepte el cas de Barberà, però ara l’Audiència va ordenar que es quedés totes els assumptes.