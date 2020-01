“Que hi ha alguna Maria aquí?”, pregunta un minairó després de llegir una carta als Reis. Una petita mà s’aixeca entre els caparrons dels nens i nenes que visiten el Vapor Reial de Sabadell. “Et dius Maria? Doncs sembla que els Reis et portaran el que volies!”. I la Maria somriu mentre la resta de nens la miren bocabadats.

És una de les moltes escenes màgiques que s’estan vivint aquests dies a Fira Sabadell, que des de dijous i fins a aquest dissabte al vespre acull les carrosses de Melcior, Gaspar i Baltasar a la nostra ciutat. Una parada temporal, a l’espera que aquest diumenge a la nit llueixin amb totes les seves llums, sons i efectes especials.

Ben a prop de les carrosses dels Reis hi ha també els tallers dels minairons, els divertits ajudants de Ses Majestats. Trafeguen paquets i cartes sense parar, d’una punta a l’altra de l’antiga fàbrica d’ABB. Se’ls veu enfeinats. Queda molt poc per a la gran nit: aquest dia 5 sortiran al carrer per saludar els nens i nenes de la ciutat, i ho deixaran tot preparat perquè els Reis lliurin els presents casa per casa.

Els minairons, de la família dels follets, s’han dividit en equips. Uns transporten les saques de cartes i les classifiquen; i a través d’uns llargs tubs les envien a l’Orient. Uns altres ja carreguen regals. N’hi ha de tots els colors i formes. I molts tenen els noms dels seus destinataris escrits: Oriol, Marc, Ariadna, Enzo, Sara… I els de la Maria, per descomptat.

Un darrer grup de minairons, vestits de carboner, preparen els carregaments de carbó. “Hi ha d’haver de tot, no tots els nens s’han portat bé”, comenta un dels follets mirant una llista de noms, “aquest nen, per exemple, no ha recollit les seves joguines!”. “Però que no patiu, aquest any hi ha més regals que carbó”, comenta un altre. “Heu sigut bons aquest any?”, pregunta, murri, de passada.

Visita guiada i en família

En grups de no més d’una quinzena de persones, els infants i els seus pares i mares van entrant a Fira Sabadell. A fora fa fred, i a estones es forma una bona cua. Però l’espera val la pena, dins la fàbrica hi ha el Vapor Reial, ple de llums, colors i moviment.

Dos minairons són els encarregats de guiar la mainada pel taller. Les famílies visiten primer la zona de les cartes. Moltes d’elles les ha recollit l’Ambaixador en persona a la Casa Duran. I d’altres les han deixat els nens al Parc de Nadal del Sud o del Nord. No se’n perd cap pel camí. A la següent parada ja es poden veure algunes carrosses, que de mica en mica es van omplint de regals. I finalment els carboners, amb la xemeneia fumejant i una bona pila de sacs de carbó.

La visita, però, no acaba aquí. Passant una cortina hi ha la joia de la corona. O, més aviat, les tres joies. La carrossa del rei blanc, la del rei ros, i la del rei negre. Totes tres estan ben custodiades pels patges reials, vestits de gala. La vista impressiona tant a pares com a fills. Tothom té la boca oberta. Els minairons s’acomiaden, tenen molta feina a fer. Però les famílies encara es poden quedar una estona a

fer-se fotos i mirar-se bé les carrosses. Aquest diumenge potser les tindran massa lluny.

En primer terme, amb el terra glaçat, hi ha la carrossa del rei Melcior. De color blanc i verd, i amb unes filigranes que semblen escates, la carrossa teler és com un trineu. Això sí, coronat pel tron del rei. Al cap de poques hores hi seurà el mateix Melcior, acompanyat pels seus patges, que llançaran centenars i centenars de caramels a la mainada.

Al davant, hi ha la carrossa del rei ros. La del Gaspar és impressionant: un enorme vaixell amb forma de peix platejat. Sembla que nedi sobre un mar blavós i brillant. I a dalt de tot, envoltat per les aletes de l’animal, el tron reial. Buit, per ara. I que no hi pugi ningú! Dos patges vigilen de prop, i els Reis ho veuen tot! Això sí, fotografies se’n poden fer. Clic! Clic!

Encara en queda una! La del rei negre. El gran Baltasar. De tons ataronjats, la carrossa del rei negre recorda una enorme catifa. Com les dels berbers del Sàhara o els beduïns de l’Aràbia. A sobre: coixins i llànties. Els patges i el rei aniran ben còmodes. És important: diumenge faran prop de set quilòmetres de punta a punta de Sabadell. I cal estar descansat.

La visita ja s’acaba. Diumenge, més i millor. El seguici i els regals ja estan gairebé a punt, i sembla que la cavalcada serà sensacional. Ja queda poc per gaudir-la! Ara bé, després, tots a dormir ben d’hora. Venen els Reis!