El grup de suport Detingudes 23S continuarà la seva tasca fins a l’arxivament de la causa. Així ho han explicat en un comunicat difós aquest dilluns a primera hora, en què celebren que les nou persones detingudes aleshores estiguin en llibertat condicional, ja que la investigació segueix en marxa. L’organització, però, continua denunciant “la vulneració constant de drets” i exigeix que s’arxivi el cas, la dissolució de l’Audiència Nacional i la fi del règim FIES i de l’aïllament dins de la presó.

Aquest divendres passat, 10 de gener, van sortir de la presó de Soto del Real els últims empresonats el passat 23 de setembre: el sabadellenc Jordi Ros i Germinal Tomàs. El 20 de desembre ho havien fet el també veí de Sabadell Xavi Duch, Edu Garzón (Cerdanyola) i Xavier Buigas. El 26 de desembre Ferran Jolis també va tornar a casa i el 27 ho va fer Alexis Codina. Els altres dos sabadellencs encausats, David Budria i Clara, no van entrar a la presó.

“Causa general contra l’independentisme”

“Mostrem la nostra alegria per aquestes victòries, alhora que no pararem fins a l’arxivament de la causa cap a les 9 companyes detingudes el 23 de setembre acusades de terrorisme i possibles estralls”, apunta el comunicat. El grup de suport considera que aquest cas forma part d’una “causa general contra l’independentisme”, que respon a una voluntat de l’Estat de perseguir tota dissidència i organització popular que lluita per a una vida digna. “Es tracta d’una operació política articulada des del poder policial i judicial que respon a la necessitat del règim del 78 de fer front a aquelles que posen en qüestió la vulneració de drets constants que s’hi pateixen”, mantenen.

Els companys de les persones detingudes denuncien que aquestes persones van patir una vulneració “constant” dels seus drets, com l’esbotzament de portes de matinada, l’encanonament de menors, els interrogatoris en condicions sospitoses, el règim FIES i d’aïllament, que “són tractes inhumans i d’excepcionalitat que no haurien de tenir cabuda en un Estat pretesament democràtic”.

Detingudes 23 S recorda que tot i que els seus companys estiguin en llibertat, no és completa perquè als acusats se’ls han dictat mesures preventives com que s’han de presentar setmanalment als jutjats o bé que no poden sortir del país. Això, denuncien, els limita els moviments i tant a ells com a les seves famílies els dificulta fer plans de futur.