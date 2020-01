Rècord de mobilitat en transport públic a la UAB

L’Enquesta d’Hàbits de Mobilitat de la UAB 2019, que es fa cada dos anys des del 2001, determina que el transport públic és l’opció majoritària per desplaçar-se a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Arriba, així, al seu punt àlgid d’entre els darrers gairebé 20 anys analitzats.

L’estudi, que s’ha fet sobre una mostra de 4.241 persones en un univers de 38.433 persones, apunta que avui dia és el 64,3% de la comunitat la que utilitza el transport públic. El més usat són els FGC (33,9%), seguit de Rodalies (19,4%) i de l’autobús (11,1%).

Des del 2006, en què l’utilitzava un 53,1% de la comunitat, s’observa un augment continuat del transport públic. S’ha mantingut estable l’ús d’FGC al llarg dels darrers gairebé 20 anys (d’entre 32 i 36%), mentre que el de Rodalies s’ha gairebé doblat, passant de l’11,6% al 2001 al 19,4% que l’utilitza al 2019. Un dels transports públics que més augmenta respecte la darrera enquesta, la del 2017, és l’autobús interurbà, que passa del 8,6% al 11,1%.

Els FGC, el transport públic més ben valorat

Els FGC són, segons les persones usuàries, el transport més ben valorat (7,8) seguit del bus interurbà (6,5) i de Rodalies (5,2), en una escala del 0 al 10. El 29,0% de la comunitat opta pel transport privat, i el restant 6,7% ve en mitjans actius, caminant o en bicicleta

Dels que utilitzen el transport privat, majoritàriament utilitzen el cotxe en solitari (19,1%), mentre que el cotxe amb acompanyants només és el 8,4% del total. L’índex d’ocupació del vehicle és d’1,30 persones per vehicle. El 47,1% dels que trien vehicle privat com a mode de transport per accedir a la UAB ho fa en cotxe de gasolina i el 41,2%, de dièsel, invertint-se les proporcions respecte el 2017.

Disminueix lleugera però consecutivament la tinença de cotxe i el carnet de conduir

Una altra dada destacable és que del 29% de la comunitat que usa el cotxe, es pot veure una clara tendència a la baixa des del 2006, quan l’ús d’aquest vehicle era del 41,1%. Cal afegir que la tinença de carnet de conduir cotxe ha disminuït lleugera però consecutivament des de l’any 2009, en què els que tenien carnet de conduir cotxe eren el 72,5%, mentre que ara són només el 63%. Alhora s’observa una reducció important en la tinença de cotxe per part dels estudiants de grau els darrers anys: del 46,7% l’any 2009 al 34,6% el 2019.

Les persones que accedeixen al campus amb transport públic manifesten que són les que inverteixen més temps de mitjana en el desplaçament: 57,9 minuts, mentre que les que hi accedeixen amb transport privat triguen una mitjana de 33,5 minuts(tot i que la percepció temporal de les persones usuàries del transport privat és inferior al temps real del desplaçament).

L’enquesta, que s’ha fet a una mostra de 4.241 persones sobre un univers de 38.433 persones, porta ja 10 edicions i la realitza la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat de la UAB en col·laboració amb el Grup d’Estudis de Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT) de la UAB, dirigit per la professora Carme Miralles-Guasch.