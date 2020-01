Llibertat amb càrrecs per a tres persones acusades de robar en una botiga de Barberà

El jutjat de guàrdia de Cerdanyola va decretar ahir, dilluns 13 de gener, llibertat amb càrrecs per a tres persones acusades d’un presumpte robatori a Barberà. Els Mossos d’Esquadra les van detenir dissabte passat, 11 de gener, com a presumptes autores d’un delicte de robatori amb força a establiment comercial, en grau de temptativa, per haver forçat la reixa d’una botiga. El succés es va produir a les 03.30 h a la via de Sant Oleguer d’aquest municipi vallesà. La policia catalana s’hi va desplaçar alertada per la trucada d’un veí al 112 perquè els autors del robatori estaven forçant la reixa de la botiga.

Entre els detinguts hi ha dos homes, de 33 i 26 anys respectivament, i veïns de Sabadell, i una dona de 18 anys resident a Canovelles (Vallès Oriental). Els agents els van identificar i van localitzar una llanterna en una de les butxaques de la jaqueta de la noia. També van trobar una pota de cabra i un tornavís que havien amagat sota un vehicle estacionat al costat i els Mossos creuen que ho podrien haver utilitzat per cometre robatoris amb força.