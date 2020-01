Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha iniciat aquest dijous les obres de millora a l’estació de Plaça Catalunya, a Barcelona, per adaptar-la a l’arribada de 15 noves unitats de tren que augmentaran les freqüències a les línies S2 (a Sabadell) i S1 (a Terrassa). Els nous combois, que arribaran de manera progressiva cap a l’any 2021, permetran que en hora punta hi hagi trens les dues capitals vallesanes cada 5 minuts.

La parada de Plaça Catalunya és la principal estació de la línia Barcelona-Vallès, amb 13 milions de validacions anuals, segons dades dels FGC. El projecte d’obres inclou allargar les vies actuals per assolir una major distància de seguretat entre el punt d’estacionament i els topalls. Aquesta remodelació és necessària perquè amb l’entrada en funcionament dels nous trens, els convois entraran de manera automàtica a l’estació. Les obres obligaran també a refer les andanes de les vies 1 i 2 i allargar les andanes de les vies 3 i 4, al costat de la sortida al carrer de Bergara.

Juntament amb les obres d’allargament de les vies; FGC iniciarà també obres de remodelació del vestíbul de l’estació. Així, el vestíbul creixerà dels 470 metres quadrats actuals fins als 533 i es desplaçarà la barrera tarifària i les màquines de venda. També se substituiran els actuals ascensors i s’instal·laran noves escales fixes i mecàniques. Les obres, que s’executaran per fases, tenen un termini d’execució de 15 mesos i un pressupost de 4,1 milions d’euros. L’objectiu és que l’execució de les obres produeixi la mínima afectació tant a l’usuari com al servei; així com a les actuals entrades i sortides de l’estació.