Creix un 13,3% l’ús dels Ferrocarrils a Sabadell

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) tanca l’any 2019 amb un nou rècord d’usuaris a Sabadell i a la resta de línies de la companyia. A la ciutat, el nombre de viatgers s’ha incrementat respecte l’any anterior un 13,3%: 445.784 validacions més que l’any 2018, segons dades de l’empresa. En total, les estacions sabadellenques han registrat més de 3,8 milions de validacions entre gener i desembre del 2019. Cal recordar però, que tot i que l’any 2018 els FGC van créixer en usuaris a la ciutat, la línia va veure interrumput el servei durant l’estiu per les obres de soterrament de les vies a Can Feu-Gràcia. Aquest passat 2019, doncs, és el primer any de normalitat a la línia.

En tot l’àmbit català, FGC ha assolit els 91,2 milions de viatgers –un 4,4% més que el 2018–; la majoria dels quals van utilitzar la Línia del Vallès (66,3 milions). Aquest 2019 ha estat el quart any consecutiu que FGC bat rècord de passatgers en aquesta línia, que inclou la S1 a Terrassa, la S2 a Sabadell, i quatre serveis de tren més. L’augment ha estat constant des que es van inaugurar els perllongaments de Terrassa (2015) i, especialment, el de Sabadell (2017). Entre el 2016 i el 2019 el nombre de passatgers a les estacions sabadellenques gairebé s’ha duplicat. D’uns 2,2 milions de viatgers a prop de 4 milions.



Totes les estacions de Sabadell han crescut en nombre de passatgers durant el 2019. L’estació amb més activitat ha estat la de Plaça Major, amb 1,35 milions de viatgers. El 2018 –el primer any complet amb el perllongament en marxa– la parada va perdre un 10,2% dels passatgers; ja que molts usuaris van començar a utilitzar les noves estacions de Sabadell Parc del Nord, Sabadell Nord i Creu Alta. Aquest passat 2019 però, l’estació del centre de la ciutat ha tornat a créixer en viatgers: un 9,3%. Concretament, ha guanyat 104.517 passatgers respecte el 2018.

Amb tot, la parada que més creix a Sabadell és la de La Creu Alta (+19,1%). La següent estació en augment de viatgers és la darrera parada de la línia, Sabadell Parc del Nord, que segueix sent l’estació amb menys usuaris, però que aquest darrer any ha crescut un 17,4% en nombre de passatgers. 430.385 en total. També l’estació de Can Feu-Gràcia (681.541 usuaris) i Sabadell Nord (682.560 usuaris) han crescut per sobre del 13% en nombre de validacions.