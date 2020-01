Sabadell haurà de tenir una zona de baixes emissions semblant a la ZBE Rondes de Barcelona o a Madrid Central. Així ho ha decidit el Consell de Ministres de Pedro Sánchez, que dimarts va declarar l’Emergència Climàtica a Espanya. Teresa Ribera, vicepresidenta per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, va ser l’encarregada d’anunciar la presentació de l’avantprojecte de llei contra el canvi climàtic que, entre altres mesures, obligarà els municipis de més de 50.000 habitants a establir limitacions al trànsit rodat més contaminant.

La norma afectarà 148 poblacions de tot l’Estat, inclosa Sabadell, la més gran de les quals és Madrid (3,2 milions d’habitants) i la més petita, Granadilla de Abona, a Tenerife, amb 50.146 habitants. “Davant de la primera opció, [que era] habilitar els municipis per establir zones de baixes en emissions, l’avantprojecte de llei proposa l’obligació dels municipis de més de 50.000 habitants d’establir zones de baixes en emissions”, va explicar Teresa Ribera. Tot i que la ministra va aclarir que el text de l’avantprojecte de llei encara ha de superar una última revisió abans d’arribar al Congrés; el més probable és que la norma s’aprovi tal com s’ha presentat i s’estableixin ZBE com les de Barcelona arreu del territori.

Des del passat 1 de gener, la capital catalana ja aplica una normativa que prohibeix als vehicles més contaminants accedir a la ciutat. La norma afecta turismes amb motor de gasolina matriculats abans del gener del 2000 o dièsel matriculats abans de gener del 2006. I també les furgonetes matriculades abans de l’1 d’octubre de l’any 1994 i les motos i ciclomotors matriculades abans del 2003. És a dir, els vehicles sense etiqueta de la DGT.

Altres mesures de la llei contra el canvi climàtic

El projecte de llei, que es presentarà en un termini de 100 dies, preveu altres accions com ara “mesures fiscals dissuasives” per combatre el canvi climàtic. Entre d’altres: elevar l’impost al dièsel i potenciar els impostos verds. L’objectiu és arribar a zero emissions abans del 2050, avançar en la “descarbonització” del país, i impulsar una “transformació del model industrial i del sector serveis”.

A més, es crearà una Assemblea Ciutadana del Canvi Climàtic per fer més participatiu el procés. Es van anunciar també la mobilització “d’un volum substancial d’inversions en la dècada del 2020-2030, superior a 200.000 milions d’euros“, segons va dir Ribera. Tampoc es tornaran a subvencionar els combustibles fòssils.