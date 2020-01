Una història de suspens i ‘bullying’ amb segell vallesà, als BBC Audio Drama Awards

El col·lectiu sonor Resonar, amb segell vallesà, està d’enhorabona. Després de rebre dos premis internacionals pel podcast La Lección als Latin Podcast Awards (LPA), la cadena pública britànica BBC els ha seleccionat com a finalistes als BBC Audio Drama Awards, que s’entreguen diumenge a Londres.

La producció aborda sense embuts el problema de l’assetjament escolar. Concretament, el serial narra la vida del David, un jove de 17 anys que pateix assetjament escolar i que viu una espiral d’esdeveniments després de trobar en un misteriós xat d’Internet, anomenat La Lliçó, l’ajuda que creu que necessita.

La idea original és del guionista Manu Barceló: “Ell tenia aquesta història pensada per a un curtmetratge d’audiovisual”, explica Estel García, encarregada de la producció i veïna de Cerdanyola del Vallès. Barceló va traslladar la temàtica a Resonar, format per García, Chusé Fernández, creador de tots els ambients sonors i l’edició, i Miguel Deza, director d’interpretació. “Després de donar-li forma al guió per adaptar-lo a escenes sonores, va venir el càsting d’actors i actrius, i posar-nos d’acord va ser més fàcil del que pensàvem, érem nosaltres quatre i nou actors i actrius més”, relata García.

La gravació va durar tres dies, per donar pas a moltes hores d’edició que els va permetre el passat mes de novembre recollir els seus dos primers reconeixements en els LPA 2019 en les categories de millor podcast d’Espanya i millor podcast en la categoria de Cultura i Societat. A banda, va ser finalista com a millor podcast del 2019.

“Encara celebràvem els premis quan el vam presentar a l’UK International Radio Drama Festival, a Canterbury, que se celebra a final de març, i el gener vam rebre la notícia que havia estat preseleccionat als BBC Audio Drama Awards, hi vam entrar en una categoria nova de produccions europees, i finalment van ser escollits finalistes”, relata la productora. Els BBC Audio Drama Awards, presentats per la BBC juntament amb la Societat d’Autors i el Gremi d’Escriptors de Gran Bretanya, s’entregaran diumenge a Londres.