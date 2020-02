FGC fa un balanç positiu del primer mes de la ZBE de Barcelona

El president d’FGC, Ricard Font, va fer el passat dimarts un balanç positiu del primer mes d’entrada en vigor de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona i va assenyalar que no hi ha hagut cap situació de col·lapse a la xarxa ferroviària d’FGC a les línies del Vallès i del Llobregat-Anoia. “Hem tingut petits increments de viatgers però encara no hem viscut cap situació difícil d’afrontar. Absoluta normalitat”, va comentar Font després de l’esmorzar-col·loqui que va protagonitzar a la seu de Foment del Treball.

“És una cosa que hem d’anar veient amb el pas dels dies i com s’adapten els hàbits de les persones. Ja vam assegurar que teníem la capacitat per fer front a la proposta de la ZBE i, de moment, les dades ens avalen”, va continuar Font, que també va avançar que l’objectiu d’FGC és que el 100% de l’energia dels trens sigui solar a partir del 2021. “Des de l’any passat tota l’energia que consumeix FGC és íntegrament verda i, enguany, un 25% d’aquesta és solar. De cara al pròxim exercici volem que tota l’energia que consumim sigui solar”, va precisar el president d’FGC. “El sol mourà els nostres trens. Seria un bon eslògan”, va afegir Font.

Un altre dels reptes de futur de Ferrocarrils de la Generalitat és el de donar serveis “d’alta velocitat regional” connectant no només les quatre capitals catalanes entre elles (Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona) sinó amb ciutats nord-catalanes i del sud de França com Perpinyà, Montpeller, Narbona o Tolosa. “La nostra voluntat és connectar la gran àrea metropolitana i Catalunya amb el món”, va dir en veu alta el president d’FGC. La connexió amb València seria una altra de les assignatures pendents.

“El problema i el gran repte és que no existeix ni una previsió de projecte d‘alta velocitat entre Barcelona i València, i considero que és una de les que fa anys que hauria d’existir”, va lamentar Font. Sobre el tren llançadora a l’Aeroport de Barcelona, el president d’FGC va apuntar que l’objectiu és que aquest servei permeti connectar des de Sant Andreu Comtal fins a la T1 i la T2 línies com les del Maresme, Granollers, Garraf i Vilafranca. “Això permetrà donar servei al 100% de la població”, va valorar Font.

Foment del Treball reclama que FGC gestioni Rodalies

Finalment, l’esmorzar col·loqui va servir també perquè el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, expliqués la voluntat de la patronal catalana perquè FGC gestioni Rodalies. “Per així avançar en la millora d’un servei que fan servir més 410.000 usuaris al dia i que ara no dona resposta adequada a la demanda de mobilitat”, va apuntar Sánchez Llibre. “Foment té en el seu full de ruta que la Generalitat pugui assumir la gestió de Rodalies i que FGC es converteixi en un gran stakeholder“, va corroborar el president de Foment. Font va recollir el guant i va assegurar que “FGC està preparada per adoptar la gestió de Rodalies amb una transició acordada i de manera conjunta“.