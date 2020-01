El PSC eleva la connexió de l’R4 amb l’aeroport al Parlament

El PSC ha registrat una resolució al Parlament de Catalunya per instar la Generalitat a connectar el Vallès amb l’aeroport a través de les línies R2Nord i R4 de Rodalies aprofitant la construcció del nou accés ferroviari a les terminals T1 i T2 de l’Aeroport del Prat.

L’actual pla del departament de Territori i Sostenibilitat és posar en funcionament un tren llançadora entre Barcelona-Sant Andreu Comtal i l’aeroport. Però diversos alcaldes del Vallès Occidental per on discorre la línia R4 reclamen que sigui aquesta la que arribi a l’Aeroport del Prat en lloc de crear un nou ramal gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

La proposta dels socialistes recull la petició presentada per l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que ha sumat els alcaldes dels municipis per on passa l’R4 per dur la línia fins l’aeroport. Entre d’altres, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; o l’alcalde de Castellar del Vallès i president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez.

Amb aquest enllaç, defensa els seus impulsors, es podria augmentar la freqüència de trens, es trencaria amb el centralisme de la proposta actual, i s’aproparia a més d’un milió de persones una infraestructura essencial pel territori. En aquest sentit, els socialistes també destaquen el fet que Rodalies de Catalunya ja disposa de recursos tècnics i humans per poder fer front amb més agilitat a la connexió. El Pla d’Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015, de fet, ja contemplava aquest projecte i el considerava viable.