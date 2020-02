Gesa vol que la Fiscalia investigui la compra de l’Artèxtil

El president del Partit Popular (PP) de Sabadell, Esteban Gesa, ha anunciat que durà a Fiscalia la compra de l’Artèxtil per part del Govern quatripartit. Gesa hi ha anunciat en una roda de premsa, on demana que es depurin les responsabilitats que siguin necessàries, apuntant als líders polítics com a responsables finals de l’adquisició, concretament l’exalcalde Maties Serracant i el llavors tinent d’alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernàndez.

Gesa considera que els dos membres de l’antic govern, ara regidors a l’oposició, estan “incapacitats” per actuar com a gestors públics, posant èmfasi en què Fernàndez assumeix la responsabilitat de ser delegat del Govern de la Generalitat a l’àrea de Barcelona. Considera que no es poden escudar en els tècnics municipals per un suposat desconeixement sobre la compra de l’Àrtèxtil: “Més encara quan Fernàndez fa temps que remena diners públics des de la seva etapa com a Director General de Joventut de la Generalitat”, apunta, afegint sobre Serracant que “representa una opció política que s’ha distingit sempre per mirar sota l’última pedra”.

En aquest sentit es qüestiona com és que no es tenia coneixement de l’increment de preu de 500.000 euros que va suposar per al comprador previ als 3,2 milions que va pagar l’Ajuntament. “Com és que el tinent d’alcalde d’Urbanisme -en realitat és Cohesió Territorial- i Economia i el propi alcalde signen una operació d’aquesta mida amb un expedient que només inclou un suposat valor de taxació?”, es qüestiona Gesa.

Amb tot, considera “inqüestionable” la seva responsabilitat política, i assegura que en breu presentarà una denúncia a la Fiscalia perquè investigui aquests fets, encara que Mossos ja estigui analitzant la transacció per mig milió inicial i no hagi inclòs als responsables de l’Ajuntament en la investigació.

Gesa no va poder participar en la Comissió celebrada dilluns donat que el PP no compta amb cap representant al ple municipal, en perdre l’únic regidor de què disposava durant el mandat passat. No obstant, i apel·lant a la presència que tenia llavors, demana poder veure els expedients, motiu pel qual també llança la petició a l’actual equip de Govern.