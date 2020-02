Serracant i Fernàndez emplacen a preguntar als tècnics pels detalls de la compravenda de l’Artèxtil

Segons els líders del govern quadripartit, l’informe del secretari de l’Ajuntament demostra que el procediment per la compra de l’Artèxtil es va fer correctament. Els pocs dubtes que podrien quedar sobre el procés, asseguren, només poden ser contestats pels tècnics municipals. Així ho han expressat aquest dimarts tant Maties Serracant com Juli Fernàndez, exalcaldes de la ciutat, en sengles rodes de premsa celebrades després de la seva compareixença en la Comissió de Transparència de l’Ajuntament de Sabadell.

“Nosaltres estem a disposició de la Comissió, però creiem que hi ha dubtes que qui més pot explicar-los són els tècnics. I estic convençut que els estarien encantats de fer-ho”, ha dit Maties Serracant, que ha volgut reiterar la seva confiança en la feina dels funcionaris municipals. “Hauria estat bé que avui hi haguessin estat els tècnics a la comissió. No perquè tinguem cap dubte de com es van fer els expedients, sinó perquè creiem que és la manera d’anar al gra i conèixer el que va passar en el marc del procés de compra de l’edifici”, ha afegit l’exalcalde i regidor de la Crida per Sabadell.

Per la seva banda, Juli Fernàndez, del grup municipal d’ERC, s’ha mostrat satisfet de les primeres conclusions del secretari de l’Ajuntament i ha lamentat que els tècnics no hagin comparegut. “El secretari ha respost molts dels dubtes que havien sortit sobre la taula. Nosaltres, que confiem plenament en els equips tècnics de Sabadell, seguim creient que és molt important que tot plegat ho puguin explicar els qui en saben. Algunes de les preguntes només les poden respondre els tècnics”.

En aquest sentit, Fernàndez ha recordat que la seva responsabilitat i la de Maties Serracant era la de “prendre decisions” i no pas entrar en detall en les negociacions. “En tot allò que era responsabilitat meva vaig ser tan diligent i resolutiu com vaig poder”, ha afirmat el republicà. “Els responsables polítics no participem del procés de negociació econòmica. Seria un error”, ha explicat al seu torn Maties Serracant.

Pel que fa a les possibles accions legals anunciades pel govern socialista contra Serracant i Fernández, “si troba evidències” de mala praxi en el cas de l’Artèxtil; ambdós polítics s’han mostrat tranquils. “Entenem perfectament que ho portin als jutjats si troben evidències. Només faltaria que no ho fessin. De fet, esperem que ho facin amb tothom”, ha declarat Juli Fernández, “Jo no tinc res a amagar i a no explicar. Em poden preguntar el que vulguin i respondré el que sàpiga”.