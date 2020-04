Els bombers estudien com traslladar els ancians de la residència Assís de Sant Quirze negatius en coronavirus

Publicitat

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha realitzat una inspecció aquest dimarts al matí a la residència Assís de Sant Quirze de Vallès. Mitjançant un cos de bombers, s’ha dut a terme una inspecció per valorar la situació dels avis i àvies i estudiar el possible trasllat de les persones residents que donin negatiu en Covid-19.

Aquesta actuació respon a la petició que ahir va fer l’Ajuntament de Sant Quirze a la Generalitat perquè actués de forma urgent en aquest equipament on ja han mort fins a 16 persones a causa de coronavirus i es té constància que hi ha 40 persones infectades.

La petició ha tingut una ràpida reacció i s’ha concretat en la visita d’un equip de bombers especialitzat en riscos químics, que han inspeccionat les instal·lacions per dissenyar un pla de trasllat per als avis i àvies que no estan contagiats, actualment confinats en una sola planta. Aquesta mateixa tarda s’espera la visita d’un equip d’epidemiologia del Departament de Salut que valorarà la situació i decidirà com i on es podran traslladar els residents.

L’Ajuntament de Sant Quirze va fer ahir mateix una petició a la Generalitat perquè actués de forma urgent en aquesta residència que pertany a una fundació privada i que compta amb personal sanitari insuficient a causa de les baixes generades per l’epidèmia. A hores d’ara, els malalts estan sent atesos coordinadament amb personal del CAP Sant Quirze, a l’espera que el trasllat de persones sanes es pugui fer aquesta setmana, un cop es concreti el sistema de transport i el lloc on poder portar residents.

