L’Església es llança a la xarxa per apropar les misses de Setmana Santa en temps de confinament

[Albert Segura i Marta Ordóñez]

La Setmana Santa és temps de processons, recolliment i cerimònies. Aquest any, però, la raresa del confinament ha fet que el calendari es mantingui, però sense possibilitat de seguir a les esglésies d’arreu les tradicionals cerimònies religioses. No obstant això, diverses parròquies de Sabadell se les han empescat per aconseguir fer arribar el seu missatge i que els fidels puguin seguir algunes de les cites en el calendari cristià més remarcables de l’any.

Aquest és el cas de la parròquia de Sant Feliu, al Centre. Mossèn Francesc Xavier Farrés ofereix des del seu compte a Instagram la retransmissió en directe de les principals misses previstes per a aquests dies, des de Dijous Sant fins Dilluns de Pasqua. A partir de la setmana que ve, a més, ofereix l’Octava de Pasqua.

També fa el mateix la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres, a la Creu Alta. En aquesta ocasió, la missa també es fa de manera telemàtica, a càrrec de mossèn Alfons Gea, rector de la parròquia. El mitjà escollit en aquest punt, però, és Facebook, una xarxa social que presta la possibilitat d’emetre en directe a través de la modalitat live, i que de ben segur que ha fet que més d’un s’hagi donat d’alta com a usuari.

De Sabadell a ses Illes

També des de Sabadell es dona servei més enllà dels límits de la ciutat. És el cas de tres frares de l’orde franciscà de la parròquia de Sant Francesc d’Assís, a la Creu de Barberà, que ja fa dies que celebren les cerimònies en directe a Facebook.

Un d’ells és el frare i presentador de televisió Carlos Fuentes, un dels impulsors d’aquesta iniciativa. “Fem torns, quan un de nosaltres oficia la missa, l’altre s’encarrega de la producció audiovisual”, explica. De fet, hi destinen quatre càmeres, amb una mitjana de 700 visites diàries a les 19 h, moltes d’elles procedents de les Illes Balears, on Fuentes oficia en persona durant alguns mesos de l’any, sobretot a l’estiu.

