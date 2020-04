Amb aquests veïns la gresca està assegurada: festa de disfresses als balcons

Publicitat

Si els veïns de la Plaça Catalunya de Castellar ja s’estaven guanyant ser reconeguts com els més marxosos de la comarca, ara també compren números per ser els més originals. Aquesta setmana van celebrar una festa de disfresses als balcons. I el nivell de vestuari va ser ben alt.

Cada tarda a les 20 h, DJ Fer dedica un recital de música des del seu balcó a tota la plaça, per on acostumen a passar-hi, fins i tot, la policia local o els bombers. Per un grup de Whatsapp que va fer la comunitat, més unida que mai aquests dies, es va decidir fer-la encara més grossa. I és així com els balcons van comptar amb la presència d’un xeic, hippies, un monstre, estrelles de rock, una bruixa o el clàssic soldat imperial d’Star Wars.

Algú podria pensar que ho van fer, exclusivament, per fer passar una bona estona als més petits, que en general són qui pitjor ho passa durant aquests dies de confinament. La veritat, però, és que els balcons es van omplir d’adults.

Ahir els veïns de la Plaça Catalunya de #Castellar del Vallès vem fer una festa de disfresses als balcons amb música a càrrec del DJ Fer! Espectacular! Fotos: Víctor Cuervo. (1/2) pic.twitter.com/erU4s3cv6e — Òscar Moreno (@oscarmoreno113) April 11, 2020

Les gresques capitanejades pel DJ Fer ja són indispensables cada tarda. I ja hi ha temàtica per la següent: una festa eivissenca.

Avui ha tornat a sortir al balcó el nostre Dino a donar-ho tot! La sessió musical d’avui ha anat dedicada a la gent gran que també ho passa malament aquests dies de confinament. #Castellar #PlaçaCatalunya #totanirabe #Covid_19 pic.twitter.com/Hpj4dajVDZ — Òscar Moreno (@oscarmoreno113) March 30, 2020

Publicitat