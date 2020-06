Què es podrà fer a Sabadell a la fase 3?

És possible que Sabadell passi a la fase 3 la setmana que ve. Un esglaó que ens acosta a la “nova normalitat” i que, per tant, flexibilitza algunes de les mesures de l’estat d’alarma. Deixarem de tenir franges horàries per sortir al carrer, es podran celebrar reunions de fins a 20 persones o, per exemple, obriran discoteques. Us ho expliquem detalladament a continuació.

Trobades de fins a 20 persones

A partir de la fase 3 estarà permès quedar amb grups de fins a 20 persones. Per exemple, en una casa o en una terrassa de bar. Això sí, les precaucions hauran de continuar sent les mateixes que fins ara i s’haurà de mantenir la distància de seguretat sempre que sigui possible. En cas que no, caldrà usar mascareta.

Sense franges horàries

Durant la fase 2, els majors de 70 anys encara havien de sortir a passejar a hores determinades. A la fase 3, deixaran d’existir aquestes franges. No n’hi haurà ni per practicar esport ni per caminar.

Barres de bars i restaurants, habilitades

Sempre que hi hagi garantida la distància de seguretat entre clients, estarà permès que aquests romanguin a les barres dels bars o restaurants. També s’amplia la capacitat de les terrasses, fins al 75%, i de les taules a l’interior, fins al 50%.

Discoteques obertes, sense poder ballar-hi

Els locals d’oci nocturn podran obrir, però les pistes de ball no es podran utilitzar. Els clients hauran de seure a les taules.

Cinemes i teatres, al 50%

Es podrà assistir a espectacles, sempre amb un 50% de l’aforament màxim. També és el cas de cinemes i teatres. Les butaques, però, hauran de ser preassignades.

Funerals i casaments

El nombre d’assistents s’amplia, tant a funerals com als casaments. En els enterraments podran aplegar-se fins a 50 persones, 25 si es tracta d’un espai interior.

En el cas dels casaments, podran assistir-hi fins a 150 persones si és a l’aire lliure, 75 en un lloc tancat. Això, sempre que no s’excedeixi el 75% de l’aforament permès.

L’aforament a les cerimònies de culte s’amplia fins al 75%.

Centres comercials

L’aforament als locals dels centres comercials s’amplia fins al 50%. També s’obriran les zones comunes o recreatives.

