La Fundació Bofill insta Sabadell a oferir 80 hores de casal d’estiu per a cada alumne vulnerable

Els casals són una oportunitat per evitar que l’alumnat vulnerable quedi desconnectat durant sis mesos de tot projecte educatiu. Aquest any, segons els experts, els programes d’estiu són clau per compensar les competències acadèmiques i socioemocionals que nens i joves han perdut des del març i que no podrien repescar fins al setembre. És des d’aquesta premissa que la Fundació Jaume Bofill insta els ajuntaments a oferir 80 hores de casals als alumnes vulnerables, a més de reservar-los un 30% de les places.

Perquè això sigui possible, cada municipi hauria d’invertir 500 euros per alumne que es troba en una situació socioeconòmica complicada o que, per raons culturals o lingüístiques, té majors dificultats educatives. No recomanen aplegar-los en un únic casal, la qual cosa generaria una situació de segregació que aniria en contra de la diversitat.

Un programa d’estiu per als mesos de juliol, agost i la primera setmana de setembre, amb activitats esportives i de lleure, és essencial, ja que la majoria d’aquests estudiants, per la seva situació personal, “tenen altes probabilitats d’abandonament o de despenjament del sistema educatiu”, explica el cap de projectes de la Fundació Jaume Bofill, Joan Cuevas. El sabadellenc cita, com a bon exemple, el programa Estiu enriquit de Castellar del Vallès.

Poc alumne vulnerable identificat

Concretament, a Sabadell, hi ha un 8,6% d’alumnat identificat com a vulnerable, 2.125 estudiants dels centres educatius de la ciutat. Per poder oferir un programa d’estiu al 60% d’aquests infants i adolescents -percentatge d’alumnat que la Fundació calcula que utilitzaria la beca- l’Ajuntament hauria d’invertir 637.500 euros. Ara bé, des de la Fundació alerten que a Sabadell no hi ha identificat la major part de l’alumnat vulnerable. Si s’agafa com a referència el percentatge d’estudiants que reben beques menjador o de material, que a la ciutat ronda el 30%, la inversió per aquest estiu hauria de ser d’1.180.735 euros.

A banda d’incrementar les places per a l’alumnat vulnerable, des de la Fundació Bofill recalquen la importància de poder allargar el termini d’inscripció i agilitzar el procediment de beques.

