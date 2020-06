Unes 400 persones han participat aquest dimecres en una manifestació que ha recorregut els carrers de Sabadell per denunciar els atacs de caràcter racista. La convocatòria s'ha fet just després que aquesta setmana un jove sabadellenc ha denunciat una presumpta agressió racista per part d'agents dels Mossos d'Esquadra durant un desnonament al Bages.

La mobilització ha arrencat a la plaça d'Espanya i ha recorregut diversos carrers de la capital vallesana.

Manifestació antiracista a Sabadell / VICTÒRIA ROVIRA

