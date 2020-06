Uriach factura un 16% més el 2019, el setè any de creixement consecutiu

Doble dígit. La farmacèutica Uriach, amb fàbrica a Palau-solità i Plegamans, va tancar el 2019 amb uns 228 milions d’euros, el que suposa un increment del 16% respecte a l’any anterior. Es tracta del setè exercici consecutiu de creixement consolidat de la companyia, que s’acosta a l’objectiu marcat en el seu pla estratègic d’assolir els 300 milions d’euros de facturació el 2022. La farmacèutica va assolir l’any passat un EBITDA de 46 milions d’euros.

Uriach es troba en plena expansió internacional amb presència directa amb filial pròpia a Espanya, Itàlia, Portugal, Grècia i Romania, amb acords de joint venture amb empreses locals, i venent els seus productes a més de 70 països. En tot cas, la farmacèutica està en recerca constant d’oportunitats en els mercats internacionals i no s’ha aturat tot i la pandèmia del coronavirus. De fet, continua interessada en l’adquisició d’empreses o productes específics amb especial interès en mercats com el francès, així com en l’impuls de la seva àrea d’innovació per llançar nous productes.

Sector “reescalfat”

El conseller delegat d’Uriach, Oriol Segarra, va admetre que el sector ha patit una frenada “important”, però que té “la particularitat que en l’àmbit global és molt resilient”. “És un sector que estava una mica reescalfat”, ha comentat Segarra, amb molta demanda per part de fons de capital i poques empreses per adquirir. “Pot ser que aquesta aturada hagi estat fins i tot positiva”, ha afegit el conseller delegat.

Publicitat

Pel que fa a l’afectació econòmica de la Covid-19 a l’empresa, la farmacèutica considera que encara és aviat per valorar-ho. “En el primer semestre no es preveu que suposi un impacte negatiu al que estava previst, caldrà veure com es desenvolupa l’eventual crisi econòmica i de consum post-Covid per analitzar com afectarà els resultats de la segona meitat de l’any”, ha indicat.

A través de la seva filial italiana, Uriach té un producte contra la Covid-19. És Tiobec DOL, que conté àcid lipoic, que atenua l’alta susceptibilitat d’infecció de les cèl·lules humanes, i palmitoetanolamida, que frena la inflamació inhibint la tempesta de citocines

Publicitat