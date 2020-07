En la mort d'Ennio Morricone sona l'OSV

El compositor italià Ennio Morricone ha mort aquest dilluns a la matinada a Roma, als 91 anys. El director i compositor va firmar grans bandes sonores, com La mort tenia un preu, Un grapat de dòlars ,Cinema Paradiso o La missió. El cèlebre compositor de bandes sonores, que va néixer a Roma el 1928, ha mort a causa de les complicacions per una caiguda.

Instants després que s'hagi conegut la seva marxa, l'Orquestra Simfònica del Vallès li ha ret un homenatge a les xarxes socials, en què Carlos Megías, solista de la formació, interpreta la BSO del film Por un puñado de dólares (un western dirigida per Sergio Leone l'any 1964). A més, des de l'OSV no dubten a descriure Morricone com "un dels grans compositors del segle XX".

També l'entitat Amics Òpera de Sabadell ha mostrat les seves condolences en la mort de Morricone i ha destacat l'homenatge que l'OSV ret a les xarxes.

Ha mort un dels grans compositors del segle XX. El seu llegat conté algunes de les millors bandes sonores de la història: Cinema Paradiso, La Misión, El bueno, el feo y el malo...

El nostre homenatge: Carlos Megías, 🎺 solista OSV: Por un puñado de dólares.

DEP#EnnioMorricone pic.twitter.com/442yBVbllY — Simfònica del Vallès (OSV) (@OSValles) July 6, 2020

