Josu Ozkoidi renova pel Centre d'Esports abans del 'play-off'

Una més. Després dels tècnics Antonio Hidalgo i Juvenal i els jugadors Ian Mackay i Adri Cuevas, ara ha estat el torn de Josu Ozkoidi. El polivalent jugador basc, que el passat 23 d'abril va complir 30 anys, ha renovat un any més pel Centre d'Esports Sabadell i la 20/21 serà la seva quarta temporada a la Creu Alta. Va arribar la 17/18 procedent del Real Unión com un home d'atac, preferentment extrem esquerrà. Però amb el pas del temps s'ha anat adaptant a una posició més endarrerida. Seligrat el va alinear de lateral en alguns partits i posteriorment ha estat amb Antonio Hidalgo quan s'ha convertit en un carriler total en l'esquema de tres centrals que utilitza el tècnic de Canovelles.

"Ha estat fàcil arribar a un acord i estic molt content de continuar al club", van ser les primeres reflexions de Josu, qui l'any passat va rebre diverses ofertes per marxar. Ara, en canvi, està plenament implicat en el projecte arlequinat i el Sabadell s'assegura una altra peça clau de cara al futur, sigui a Segona B o a Segona Divisió A. Pràcticament ho ha jugat tot: 34 i 35 partits en les seves dues primeres temporades i en l'actual en va jugar 23 dels 28 disputats. Una lesió muscular el va apartar de les últimes jornades, però ara està plenament recuperat i amb moltes ganes: "El 'play-off' és el premi de tot el que vam patir l'any passat i encara volem que sigui més gran", explica.

La direcció esportiva, amb Jose Manzanera al capdavant, sembla disposada a renovar la columna vertebral de l'actual Sabadell i no es descarta alguna novetat més en els pròxims dies, abans de començar el 'play-off' a Algesires. Homes com Aleix Coch -el Nàstic estaria interessant en el seu retorn- Pedro Capó o Néstor podrien ser els següents. Amb contracte amb vigor es troben Jesús Olmo, Antonio Romero, Aarón Rey, Héber Pena i els joves Collet, Aleix Roig i David Acedo, que va renovar després de marxar cedit al Prat aquesta mateixa temporada. El Sabadell aposta fort per la continuïtat.

