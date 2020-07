El ple torna a l'Ajuntament

La normalitat va tornant, tot i que no plenament, a l'Ajuntament de Sabadell. Aquest dimarts els càrrecs electes han tornat de manera presencial al ple municipal corresponent al mes de juliol, el primer que es fa de manera presencial des de l'esclat de la pandèmia.

No obstant això, no ha estat un ple com el que estàvem acostumats a veure abans de l'impacte del coronavirus. Els regidors han hagut d'escampar-se per tot el saló de plens, a les bancades on habitualment es troba el públic només s'hi han ubicat els portaveus dels grups municipals.

L'alcaldessa, Marta Farrés, s'ha assegut sola a la presidència del saló, mentre que la resta de càrrecs electes s'han assegut a la zona de públic, respectant el distanciament de seguretat. Pel que fa a la premsa, només hi han pogut accedir els fotògrafs i de manera puntual per prendre imatges, mentre que els periodistes han pogut seguir la sessió a través del portal de l’Ajuntament.

La sessió ha estat marcada, però, d’un to mixt, entre distensió i retrets. Sobretot per la nova situació, on si bé els regidors que hi havia a la bancada poden parlar des del lloc habitual, els que estaven a la zona del públic s’havien d’alçar i adreçar-se a un micròfon instal·lat al cantó esquerra de la sala.

Una situació que ha fet que quan Maties Serracant (Crida) ha parlat s’hagi alçat el micròfon, deixant-lo massa elevat per a Glòria Llobet (ERC). Aquí ha calgut que treballadors de l’Ajuntament hagin hagut de desinfectar el micròfon i recol·locar-lo a lloc, entre rialles dels càrrecs electes.

Com és habitual aquest mandat, els retrets entre l’actual executiu i els membres del quatripartit que es mantenen al ple ha estat una constant. Pel que fa a ERC i Crida, han tret pit d’alguns dels aspectes que s’estan desenvolupant i que van néixer mentre gestionaven l’Ajuntament, com els acords amb l’Agència Tributària de Catalunya.

Tot i que fins i tot la tinenta d’alcaldessa Montse Gonzàlez ha arribat a esmentar el Govern de Transformació, “tal i com vostès el denominen”, ha dit, Farrés ha retret el posicionament de la Crida criticant les ingerències de cada partit, en una moció en què s’abordava la petició a la Generalitat perquè reactivés uns ajuts derivats de la Covid: “Lliçons les justes, amb el cas de l’oncopediatria vostès eren socis de Govern d’ERC, i van estar callats per salvar-los el cul, jo no dec res ni al PSOE, ni al PSC, ni a Miquel Iceta ni a Pedro Sánchez”, ha dit adreçant-se a Nani Valero.

Com a curiositat, el regidor d’ERC Raúl Garcia Barroso s’ha absentat en la votació de la subvenció al Col·legi d'Advocats, de la junta del qual forma part.

