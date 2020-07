Les llibreries de Sabadell preparen ja el 23 de juliol

Arriba el partit de tornada. Si el 23 d’abril es va celebrar un Sant Jordi confinat, el proper 23 de juliol tindrà lloc una mena de Sant Jordi d’estiu. Fins a 7 llibreries de Sabadell, juntament amb l’Ajuntament de Sabadell, li estan donant forma. Tot i així, la diada serà ben diferent. “No serà Sant Jordi, sinó una Festa del Llibre”, explica Anna Mora de la llibreria Macondo.

De fet, no hi haurà desenes de parades arreu de la ciutat (inclosos esplais i caus), sinó que només les llibreries muntaran expositors a l’aire lliure davant dels seus respectius aparadors (com Macondo, Sabadell Còmics i la Llar del llibre). En el cas de Librerío de la Plata, la parada extra estarà muntada a la plaça del Gas de 18 a 23 hores. Rafel Sabater, de Sabadell Còmics, explica que els propis llibreters seran els qui facin el control d’aforament i que l’aire condicionat garantirà un confort per poder anar de llibreria en llibreria.

Tampoc hi haurà un gran desplegament d’escriptors, tot i que cada llibreria tindrà les seves singularitats. Macondo, per exemple, farà un brindis a les 20h. Sabadell Còmics trama alguna cosa. De fet, està previst difondre els actes i una ruta de llibreries mitjançant un codi QR.

Tot i així, no és el primer cop que té lloc fora del marc del 23 d’abril. “Fins a principis dels anys 30 es feia a l’octubre”, explica Joan Fàbregues, de nissaga llibretera a La Llar del Llibre. “El meu avi sí que l’havia viscut a la tardor”, afegeix. Després, però, el mouen a l’abril per gaudir d’un dia primaveral. “I ara, en canvi, coincidirà amb Santa Brígida de Suècia”, diu, en referència al sant que es celebra el 23 de juliol. “És cert que està sent un any particular, però sempre és bon moment per emocionar-se descobrint nous autors”, diu Cecília Picún, de Librerío de la Plata.

Però tot plegat serà curiós, apunta una altra veu: És com menjar torrons per Setmana Santa. Són bons, però es fa estrany.

