La tecnologia posiciona les empreses de Sabadell als mercats internacionals

La tecnologia ha vingut per quedar-se amb la Covid-19. Aquesta és una de les premisses més repetides durant la pandèmia, també en l’àmbit de la internacionalització empresarial. Amb les fronteres tancades, la comunicació virtual és bàsica perquè les companyies de Sabadell obrin mercats, accedeixin a nous clients, i exportin els seus productes.

Tant és així, que les plataformes digitals –com Zoom, Meet, o Skype, entre altres– s’han convertit en una porta d’entrada de les empreses sabadellenques per accedir en igualtat de condicions als seus clients internacionals que els seus competidors globals i locals. “És un fet que ens iguala a totes les empreses”, afirma Josep Maria Campanera, assessor en comerç internacional del Pla Metall, que afegeix: “Això és una oportunitat que hem de saber aprofitar”.

De fet, l’aposta pels contactes empresarials virtuals s’ha estès arreu del món. Vicenç Vicente, cap de Promoció de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Sabadell, assenyala que “és el moment per diversificar mercats, plantejar-se noves formes de presència i la digitalització”. Segons Vicente, també hi ha oportunitats en mercats, on la crisi ha afectat competidors de les empreses sabadellenques, que no poden assumir els compromisos que tenien. “Ara és el moment de prendre’ls quota de mercat”, subratlla.

Els dos experts coincideixen a destacar la importància que té l’exportació en la recuperació econòmica. “En la situació de crisi, l’exportació és una de les solucions bàsiques, és la que va salvar el 2008 i és la que ha de salvar ara”, assegura Campanera.

Les missions i ‘webinars’

El Centre Metal·lúrgic, la Unió Empresarial Metal·lúrgica i la Unió Patronal Metal·lúrgica, amb el suport d’ACCIO, ha organitzat la primera d’aquestes missions comercials virtuals, que es durà a terme del 20 al 24 de juliol al Perú. Es farà mitjançant el delegat a Lima i en reunions per videoconferència a la tarda, ja que cal tenir en compte les diferències horàries. Les entitats de Pla Metall han aconseguit dur a terme i acordar 60 reunions virtuals entre empreses catalanes i delegats comercials que les entitats tenen a 26 països. A més, 300 persones del departament d’exportació de les empreses han participat en un cicle de 10 webinars.

Per la seva banda, la Cambra de Comerç de Sabadell, també amb el suport d’ACCIO, ha organitzat una missió comercial virtual a Indonèsia, Tailàndia i el Vietnam, que ja ha tancat amb 12 empreses inscrites i que es farà al setembre. Des de l’entitat cameral també s’aposta per incrementar la informació internacional sobre l’afectació de la Covid-19 i l’organització de webinars sobre les oportunitats que hi ha als mercats. El 16 de juliol, la Cambra de Sabadell n’organitza un sobre l’Índia; i el 15 de setembre, un altre sobre el con sud –Xile, Argentina, Paraguai i Uruguai–.

