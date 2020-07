PIMEC demana actuacions urgents per a la segona corona metropolitana nord

Els presidents territorials de PIMEC Vallès Oriental, PIMEC Vallès Occidental i PIMEC Maresme-Barcelonès Nord s’han reunit aquest divendres per fer front comú en la defensa dels interessos de les pimes i els autònoms de la segona corona metropolitana. La trobada ha servit per definir les infraestructures que PIMEC considera necessàries amb l’objectiu de consensuar-les amb els consistoris i la resta d’agents socials.

Així, reclamen millores en la connexió de la B-30, l’enllaç del Maresme (C-32 / N-II) amb l’AP-7 entre Tordera i Girona, el Corredor Ferroviari Mediterrani, millora de la xarxa i servei de trens de rodalies, comunicació ferroviària o tramvia orbital que connecti Mataró-Granollers-Sabadell, potenciar l’ús de l'Aeroport de Sabadell pel transport de mercaderies, i el rescat dels peatges,concretament les barreres de Mollet, Vilassar i Martorell. També apunten a la necessitat d'una estació ferroviària de mercaderies de La Llagosta.

Segons el darrer informe sobre estats comptables de les pimes, elaborat per l’Observatori de la PIMEC, les pimes de la segona corona metropolitana nord tenen una mida i volum de vendes superior a la mitjana de Catalunya, amb major potencial exportador, amb importants eixos de comunicació cap a França pel transport de mercaderies. L’estudi també posa de manifest que no disposen de suficients infraestructures ni connexions adequades entre les tres comarques.

"Es tracta de la principal concentració d’indústria, sobretot al sector metal·lúrgic”, defensa el el president de PIMEC Vallès Occidental, Josep Maria Catalán. Es tracta, recorda, d'un pool de coneixement i innovació, amb eixos vertebradors com ho són UAB, UPC i Esade, i centres tecnològics com Eurecat i Leitat. Per això, insisteix que “són necessàries polítiques de suport a les pimes en polítiques d’R+D i facilitar aquesta transferència per potenciar el teixit productiu a tota la corona metropolitana”.

Els tres presidents territorials no volen que es prenguin les decisions de forma centralitzada sense tenir en compte els agents socials del territori. Entenen que Barcelona és un gran hub europeu que té el pes industrial fonamentalment a la seva segona corona, i aquesta interdependència ha d’ajudar a sumar de forma intel·ligent.

Per això, els representants de la patronal a aquestes tres comarques reclamen inversions públiques al territori per acompanyar les inversions ja realitzades per les pimes industrials els darrers anys, tot destacant que ha de ser una aposta clara per tal de facilitar la millora dels processos productius, la innovació de producte, les mesures mediambientals i de sostenibilitat, i el creixement internacional.

Tots tres conclouen que, si som capaços de crear un gran ecosistema a l’entorn de la segona corona metropolitana, capaç de poder transferir el coneixement tecnològic que necessiten les pimes per a la seva transformació digital, “convertirem aquesta zona en un espai capdavanter en indústria 4.0 que ajudarà a revertir la crisi actual”.

