FOTOS: Cues quilomètriques a l'AP-7 per la caiguda d'una barca al seu pas pel Vallès

L'autopista AP-7 arrossega cues quilomètriques en sentit Tarragona al seu pas pel Vallès a causa d'un accident fortuït. Concretament, una barca ha obstruït durant molta estona el pas de vehicles.

L'incident ha tingut lloc cap a les 9.30 h a l'alçada de Santa Perpètua de Mogoda, just en el tram de pujada previ a la sortida número 18. L'afectació s'ha concentrat únicament en el tram en sentit a Tarragona, mentre que en sentit Girona no hi ha hagut afectació de la via.

L'embarcació en qüestió fa 10 metres de llarg i s'ha desmuntat del remolc que la carregava. La mesura ha obligat a tallar fins a tres carrils de circulació.

Per tot plegat, s'ha registrat una cua de fins a 12,5 quilòmetres, que arriba fins a Granollers.

